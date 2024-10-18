Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Muhtarlar Günü'nü kutladı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Genç, mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2015'te 19 Ekim tarihini Muhtarlar Günü ilan ettiğini anımsatarak, yerel yönetimlerin önemine değindi.

Fedakarca ve özveriyle çalışan muhtarların vatandaşların sorunlarının çözümünde son derece önemli bir role sahip olduğuna işaret eden Genç, "Biz de göreve geldiğimiz ilk günden itibaren 18 ilçemizdeki bütün muhtarlarımızla adeta yol arkadaşlığı yapmaktayız." ifadelerini kullandı.

Genç, mahalleleri için gece gündüz demeden çalışan muhtarlarla sık sık bir araya geldiklerini ve sorunların yerinde tespiti noktasında ortak akılla kararlar aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Mahallelerdeki sorunların çözümüne yönelik yoğun gayret gösteriyoruz. İlçelerimize gittiğimizde muhtarlarımızın sorunlarını bizzat dinleyerek, çözüm konusunda birlikte karar veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtarlarla ilgili hassasiyeti biz idareciler için büyük bir örnek teşkil etmektedir. Muhtarlarımız, şehrimizi daha ileriye taşıma yolunda Büyükşehir Belediyemizin en önemli iş ortaklarıdır. Onların çalışmalarını her zaman takdir ediyoruz ve kapılarımız onlara sonuna kadar açıktır. Trabzon'u daha ileriye taşımak için el ele vererek çalışmaya devam edeceğiz. Muhtarlarımız, demokrasimizin temel taşları, milletimizin güzide temsilcileri ve hizmetkarlarıdır. 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik ediyor, tüm muhtarlarımıza ve ailelerine sağlıklı, mutlu bir ömür diliyorum."