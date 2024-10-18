Üniversite mezunu oğluyla baktığı hayvanların sütünden üretim yapıyor

DUYGU AVUNDUK - Trabzon'un Of ilçesinde el ele veren 49 yaşındaki Gülhanım ve oğlu Metehan Aydın, hayvancılık yaparak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Uzun yıllar İstanbul'da yaşayan Gülhanım ve Alaettin Aydın çifti, ekonomik nedenlerle 2008'de 3 çocuğuyla Of ilçesine bağlı Serindere Mahallesi'ne yerleşti.

Burada inek besleyen komşularından etkilenen Gülhanım Aydın, besiciliğe merak sardı. Komşusundan hayvan bakımını ve inek sağmayı öğrenen Aydın, evinin alt katındaki 300 metrekarelik alanı ahıra dönüştürerek hayvancılığa başladı.

Aydın, İstanbul'da çok yoğun çalıştığını, köye gelince boşluğa düştüğünü ifade ederek, "Komşumuzun buzağısı doğunca 'Kime vereceğim?' diye düşündü, 'Ben bakarım.' dedim. Önce bana güldüler hani 'İstanbul'dan geldin nasıl bakacaksın?' diye. Bir süre baktık ve dana yaptık, onu verip bir inek aldık." dedi.

Çevresindekilere ürettiği süt, peynir ve tereyağını satan Aydın, 4 yıl önce İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün düve, süt soğutma tankı ve süt sağım ekipmanı hibe desteklerinden yararlandı.

"Onların sayesinde sağım yapmayı öğrendim. İneklerden çok korkardım. Sağım yapacağım, ineklerle uğraşacağım diye buzağı aldık, onunla birlikte alışma sürecim oldu. Komşumun kızı bana sağımı öğretti. Üç gün geldi, 'Daha gelmeyeceksin ben yaparım.' dedim. İnsanın istedikten sonra yapamayacağı hiçbir şey yok. Üretim yaptığım için çok mutluyum. Üretmek gerekiyor. Ben çok mutluyum hayvanlarımla, onlarla deşarj oluyorum."

Ticaretle uğraşmayı sevdiği için süt satmaya başladığını belirten Aydın, "Şu anda ahırımda 12 inek, 9 düve ve buzağım var. Dışardan inek almıyorum. Kendi yavrularım, jersey buzağılarım var. Büyütüp satıyorum. Devlet desteğiyle 3 jersey düve aldım yüzde 50 destekli, gebeler onları bekliyorum." diye konuştu.

Sağlığı el verdiği sürece işi sürdüreceğini belirten Aydın, "Oğlum da çok meraklı bu işe. Birlikte çalışıyoruz, gençlerimiz devam ettirsinler istiyorum. Hayvancılık biterse her şey biter. Doğal yaşam benim vazgeçilmezim. Herkes yapsın, bitmesin. Üretmek kadar güzel bir şey yok, oğluma sonuna kadar destek olacağım, yapsınlar, bırakmasınlar." değerlendirmesinde bulundu.

Günlük 150 kilogram süt sağdıklarını ifade eden Aydın, "Satabildiğimizi satıyoruz, satamadığımızı yağ, peynir olarak işliyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir her yere kargo yapabiliyorum." dedi.