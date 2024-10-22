Trabzonspor, son 11 sezondaki en az gol yediği dönemi yaşıyor

Karadeniz ekibi, kalesini gole kapatamadığı maçlarda, Beşiktaş ve Atakaş Hatayspor'la 1-1, Bellona Kayserispor'la ise 2-2 berabere kalırken, TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 yendi.

Bordo-mavililer; 0-0 tamamlanan Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor ve Gaziantep FK maçları ile 1-0 kazandığı RAMS Başakşehir karşılaşmasında rakiplerine gol şansı tanımadı.

Trabzonspor, bu sezon oynadığı 8 lig maçının 4'ünde gol yemezken, 2 maçta 1'er, 2 maçta da 2'şer kez topu filelerinden çıkardı.

Bordo-mavililer, bu sezon 5 gol yiyen Beşiktaş'ın ardından ligde en az gol yiyen ikinci takım konumunda da bulunuyor.

Karadeniz ekibi, en son 2013-2014 sezonunda yine kalesinde 6 gol görmüştü.

Ligde ilk 8 maçında 6 gol yiyen bordo-mavililer, son 11 sezon içinde en az gol yediği dönemi yaşararak maç başına 0,75 ortalama elde etti.

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