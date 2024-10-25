"Ortahisar Yazar Buluşmaları" başladı

Ortahisar Belediyesince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen "Ortahisar Yazar Buluşmaları" etkinliği başladı.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Ortahisar Belediyesi Fuaye Alanında organize edilen etkinliğin açılışında, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısını kınadı.

Saldırının herkesi derinden sarstığını belirten Suiçmez, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya da terörün amacının bu topraklardaki huzuru bozmak, korku salmak ve insanların mutluluğunu engellemek olduğunu vurgulayarak, "Bizler asla onların amaçlarına ulaşmaması için kararlılıkla dik durarak bu topraklarda terörün kök salmasına, yer bulmasına asla izin vermeyeceğiz." dedi.