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        Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı

        Trabzon'da, Özgür Aksa Platformunca Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 17:52 Güncelleme: 26.10.2024 - 18:10
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        Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı
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        Trabzon'da, Özgür Aksa Platformunca Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

        Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünde bir araya gelen grup, slogan atarak Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne kadar yürüdü.

        Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup adına açıklama yapan Şener Yiğit, bugün vicdanı olan her insanın derin bir acıyla izlediği Gazze'de yaşanan soykırımın yeni bir aşamasına şahitlik edildiğini söyledi.

        Kuzey Gazze'de tüm iletişim kanallarının kesildiğini belirten Yiğit, "Bu durum, Gazze'nin her köşesinde tam anlamıyla bir katliamın gerçekleştirildiğini gösteriyor. Bu sessizlik, işlenen insanlık suçlarını gizlemek isteyenlerin çabasıdır. Dünya gözlerini kapasa da biz bu zulme sessiz kalmayacağız." dedi.

        Yiğit, Gazze'nin her bölgesinde masum kadın, çocuk ve yaşlıların hedef alındığını vurgulayarak, "Evler yıkılmakta, hastaneler bombalanmakta, okullar yerle bir edilmektedir. Bu sadece bir askeri operasyon değil, tam anlamıyla bir soykırımdır. Gazze'de yaşayanların sesi kesildi ama biz onların sesi olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısını da kınayan Yiğit, "Saldırıda şehit düşen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralananlara acil şifalar temenni ediyoruz. Bu hain saldırılarla bizi durduracaklarını sananlar, büyük bir yanılgı içindedir. Biz, hainlere inat durmadan çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Grup, dua edilmesinin ardından dağıldı.

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