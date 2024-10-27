Trabzon'da hatalı park yapanlara yönelik denetimler sürüyor

Ekiplerin, trafik polisleriyle iş birliğinde denetimler gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada, "Yapılan çalışmalarda otobüs durakları, engelli geçiş alanları ve kaldırımlara park edilen araçların sahiplerine cezai işlem uygulandı." ifadeleri kullanıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, şehir genelindeki denetim ve çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğü belirtildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin, trafik polisleriyle yaptığı hatalı park denetimlerinin devam ettiği bildirildi.

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