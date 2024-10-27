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        Trabzon'da hatalı park yapanlara yönelik denetimler sürüyor

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin, trafik polisleriyle yaptığı hatalı park denetimlerinin devam ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 12:28 Güncelleme: 27.10.2024 - 12:43
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        Trabzon'da hatalı park yapanlara yönelik denetimler sürüyor
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        Trabzon Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin, trafik polisleriyle yaptığı hatalı park denetimlerinin devam ettiği bildirildi.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, şehir genelindeki denetim ve çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğü belirtildi.

        Ekiplerin, trafik polisleriyle iş birliğinde denetimler gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada, "Yapılan çalışmalarda otobüs durakları, engelli geçiş alanları ve kaldırımlara park edilen araçların sahiplerine cezai işlem uygulandı." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, denetimlerin devam edeceğinin altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

        "Ekiplerimiz, şehrimizin paydaş kurumları ile çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın kullanımına açık alanlara araçların park edilerek can güvenliğinin tehlikeye düşürülmesine müsaade etmeyeceğiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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