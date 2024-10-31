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        Çarşıbaşı Kaymakamı Zahid Bahadır Semiz göreve başladı

        Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesine atanan Kaymakam Zahid Bahadır Semiz, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 11:32 Güncelleme: 31.10.2024 - 11:36
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        Çarşıbaşı Kaymakamı Zahid Bahadır Semiz göreve başladı
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        Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesine atanan Kaymakam Zahid Bahadır Semiz, görevine başladı.

        Kaymakamlık Salonunda kurum amirleri ile bir araya gelen Semiz, ilçedeki proje ve diğer çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

        Çarşıbaşı'nda görev yapacak olmanın heyecanını yaşadığını belirten Semiz, "Çarşıbaşı Kaymakamı olarak görev yaptığım süre zarfında, devletimizin adaletini, şefkatini, gücünü ve büyüklüğünü bir inanç, kararlılık ve disiplinle göstermeye çalışacağım." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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