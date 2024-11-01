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        Trabzonspor'da Nwakaeme'nin "gol hasreti" sürüyor

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme, rakip fileleri havalandırması halinde bordo-mavili takım forması altında 896 günün ardından gol sevinci yaşayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 11:12 Güncelleme: 01.11.2024 - 11:12
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        Trabzonspor'da Nwakaeme'nin "gol hasreti" sürüyor
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        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme, rakip fileleri havalandırması halinde bordo-mavili takım forması altında 896 günün ardından gol sevinci yaşayacak.

        Trabzonspor'da ilk döneminde geçirdiği 4 sezonda ortaya koyduğu futbolla büyük beğeni kazanan oyuncu, 145 resmi maçta rakip fileleri 47 kez havalandırırken, 2 sezon aradan sonra döndüğü bordo-mavili takımdaki ikinci döneminde beklenen performansı gösteremedi.

        Forma giydiği sezonlarda Trabzonspor'un hücumdaki en istikrarlı oyuncusu olan, attığı goller, yaptığı asistler ve ortaya koyduğu oyunla taraftarların gönlüne giren Nwakaeme, bu sezon gol kaydedemezken iki kez de sakatlık yaşayarak sahalardan uzak kaldı.

        Trabzonspor formasıyla bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da toplam 9 karşılaşmaya çıkan Nijeryalı oyuncu, 9 maçta 360 dakika görev alırken sadece 1 asist yaptı.

        - Sakatlıktan döndü

        Trabzonspor'da bu sezon iki kez sakatlık yaşayan Nwakaeme, geçen hafta Göztepe maçıyla tekrar sahalara döndü.

        Göztepe karşılaşmasının ikinci 45 dakikasında forma giyen ve bu hafta çalışmalarda yer alan Nijeryalı oyuncunun Fenerbahçe maçında da görev alması bekleniyor.

        - 896 günlük hasret

        Trabzonspor'da son golünü 22 Mayıs 2022'de ligin son haftasında Başakşehir deplasmanında kaydeden Nwakaeme, rakip fileleri havalandırması halinde bordo-mavili takım formasıyla 896 gün sonra gol sevinci yaşayacak.

        Trabzon'da 2-2 biten Bellona Kayserispor maçı, Nwakaeme'nin asistle bu sezon tek skor katkısı yaptığı karşılaşma oldu.

        Nijeryalı oyuncu, Fenerbahçe karşısındaki bugüne kadar tek golü ise 2021-2022 sezonunda İstanbul'da 1-1 biten karşılaşmada atmıştı.

        - Sezon performansları

        İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-2019 sezonu başında 1 milyon 100 bin avro bonservis bedeliyle transfer edilen golcü oyuncu, ilk sezonunda 31 resmi karşılaşmada 11, 2019-2020'de 43 maçta 14, 2020-2021'de 35 müsabakada 7, 2021-2022'de ise 36 mücadelede 15 gol kaydetmişti.

        Daha sonra Suudi Arabistan'ın Al-Fayha takımına transfer olan deneyimli forvet, iki sezon aradan sonra sezon başında Trabzonspor'a dönmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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