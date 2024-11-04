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        Trabzon'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir kişi, uğradığı silahlı saldırıda öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 15:25 Güncelleme: 04.11.2024 - 15:34
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        Trabzon'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
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        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir kişi, uğradığı silahlı saldırıda öldü.

        Darıca Mahallesi'nde 27 yaşındaki Beytullah Komar, silahlı saldırıya uğradı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Komar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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