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        Trabzonspor, şampiyonluk sonrası en az puan topladığı dönemini yaşıyor

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de son iki haftayı Göztepe ve Fenerbahçe yenilgileriyle kapatan Trabzonspor, şampiyon olduğu 2021-2022 sezonun ardından son 3 sezon içerisinde en az puan topladığı 10. haftayı geride bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 11:06 Güncelleme: 05.11.2024 - 11:06
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        Trabzonspor, şampiyonluk sonrası en az puan topladığı dönemini yaşıyor
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        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de son iki haftayı Göztepe ve Fenerbahçe yenilgileriyle kapatan Trabzonspor, şampiyon olduğu 2021-2022 sezonun ardından son 3 sezon içerisinde en az puan topladığı 10. haftayı geride bıraktı.

        Ligde 11. hafta sonunda oynadığı 10 karşılaşmada; 2 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet alıp, 12 puan toplayarak 11. sırada yer alan bordo-mavililer, zirvede bulunan Galatasaray'ın 16 puan gerisine düştü.

        Şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda 10. haftayı 24 puanla 1. sırada kapatan Karadeniz ekibi, 2022-2023 sezonunda 18 puanla 6. sırada, 2023-2024 sezonunda ise 16 puanla 6. sırada yer alırken, bu sezon 12 puanla söz konusu dönemdeki en kötü performansını sergiledi.

        Trabzonspor, 2020-2021 sezonunda da 10 maç sonunda 12 puanla 14. sırada yer almıştı.

        - 16 maçın 4'ünü kazandı

        Trabzonspor, Süper Lig ve Avrupa Kupaları'nda bu sezon oynadığı 16 resmi maçın sadece 4'ünü kazandı. 8 maçtan beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, 4 maçı da kaybetti.

        Ligde şampiyonluk yarışından erken kopan Karadeniz ekibi, Avrupa Kupaları'ndan da erken elenerek grup aşamasına kalamadı. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi eleme maçlarında da arzu ettiği sonuçları alamayan Karadeniz ekibi, hem lig hem de Avrupa serüveninde hüsran yaşadı.

        - Yenilmezliğini sürdüremedi

        En son geçen sezon 4 Mayıs'ta Samsunspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Trabzonspor, Göztepe maçında aldığı sonuçla 175 gün sonra kaybederek yenilmezlik serisini bitirdi.

        Bordo-mavililer, daha sonra da Fenerbahçe'ye kaybederek iç sahada da 205 gün sonra mağlup olarak kendi evindeki yenilmezlik serisini de devam ettiremedi.

        - Avrupa'ya erken veda

        Geçen sezonu 3. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundan itibaren Avrupa sınavını vermeye başlayan Trabzonspor, Slovakya'nın Ruzomberok takımı karşısında deplasmanda 2-0, kendi evinde de 1-0 galip geldi.

        Bordo-mavililer, 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien takımına sahasında 1-0, deplasmanda 2-0 kaybederek bu kulvardan elendi.

        UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Karadeniz ekibi, play-off turunda İsviçre'nin St. Gallen takımı ile deplasmanda 0-0, sahasında 1-1 berabere kaldı. Penaltı atışlarında İsviçre temsilcisine elenen Trabzonspor, Avrupa'ya veda etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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