Çinli gazeteciler Trabzon'un tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şehrin kültürel ve doğal zenginliklerini görmek ve tanıtmak amacıyla Çin'den gelen gazetecilerle buluştu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, gazeteciler, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acenteleri Derneği organizasyonu, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı iş birliğiyle kente davet edildi.

Akçaabat Orta Mahalle, Ayasofya Camisi, Sümela Manastırı, Fatih Camisi, Bedesten Çarşısı ve Atatürk Köşkü'nü ziyaret ederek çekim yapan gazeteciler, Kızlar Manastırı'nda da Büyükşehir Belediye Başkanı Genç ile bir araya geldi.