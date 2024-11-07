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        Çinli gazeteciler Trabzon'un tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şehrin kültürel ve doğal zenginliklerini görmek ve tanıtmak amacıyla Çin'den gelen gazetecilerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 13:56 Güncelleme: 07.11.2024 - 14:08
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        Çinli gazeteciler Trabzon'un tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şehrin kültürel ve doğal zenginliklerini görmek ve tanıtmak amacıyla Çin'den gelen gazetecilerle buluştu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, gazeteciler, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acenteleri Derneği organizasyonu, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı iş birliğiyle kente davet edildi.

        Akçaabat Orta Mahalle, Ayasofya Camisi, Sümela Manastırı, Fatih Camisi, Bedesten Çarşısı ve Atatürk Köşkü'nü ziyaret ederek çekim yapan gazeteciler, Kızlar Manastırı'nda da Büyükşehir Belediye Başkanı Genç ile bir araya geldi.

        Şehrin tarihi, doğal güzellikleri, kültürel değerleri ve turizm potansiyeline ilişkin gazetecilere bilgi aktaran Genç, şunları kaydetti:

        "Bugün 30 bini aşan yatak kapasitemizle misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlıyoruz. Özellikle komşu ülkelerden gelen turistlerimizle birlikte Trabzon'u dünyada daha tanınır hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bu bağlamda, Çin'le olan dostluk ilişkilerimizin de turizme yansımasını, daha fazla Çinli misafirimizi burada ağırlamayı umuyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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