Trabzon'da "Devrin Süleyman'ı Üzerine Notlar" konulu seminer düzenlendi

Trabzon'da, "Devrin Süleyman'ı Üzerine Notlar" konulu seminer organize edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerde, Prof. Dr. Tufan Gündüz, Kanuni'nin hayatını anlattı.

Gündüz, Kanuni Sultan Süleyman'ın 6 Kasım 1494'te Trabzon'da doğduğunu ve bir padişahın yaşayabileceği her şeyi yaşadığını belirtti.

Kanuni'nin birçok zafer kazandığını vurgulayan Gündüz, şunları kaydetti:

"Kanuni, yalnızca askeri alanda değil, aynı zamanda hukuki ve idari alanda da önemli reformlar yapmıştır. En bilinen reformlarından biri, Osmanlı hukukunun temelini oluşturan Kanunname-i Ali Osmani'yi hazırlamaktır. Bu kanunlar, Osmanlı'da adaletin sağlanması ve toplumsal düzenin korunması için çok önemli olmuştur."

Gündüz, 46 yıl padişahlık yapan Kanuni Sultan Süleyman'ın 13 kez sefere çıktığını anlatarak, "Süleyman, saltanatının toplam 10 yıl 1 ayını seferlerde geçirmiştir. Kanuni Sultan Süleyman imparatorluğun hem en uzun süre görev yapan hem en çok sefere çıkan hem de en uzun süre sefer yapan Osmanlı Sultanı olmuştur." ifadelerini kullandı.