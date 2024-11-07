Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da "Devrin Süleyman'ı Üzerine Notlar" konulu seminer düzenlendi

        Trabzon'da, "Devrin Süleyman'ı Üzerine Notlar" konulu seminer organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 14:51 Güncelleme: 07.11.2024 - 15:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da "Devrin Süleyman'ı Üzerine Notlar" konulu seminer düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'da, "Devrin Süleyman'ı Üzerine Notlar" konulu seminer organize edildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerde, Prof. Dr. Tufan Gündüz, Kanuni'nin hayatını anlattı.

        Gündüz, Kanuni Sultan Süleyman'ın 6 Kasım 1494'te Trabzon'da doğduğunu ve bir padişahın yaşayabileceği her şeyi yaşadığını belirtti.

        Kanuni'nin birçok zafer kazandığını vurgulayan Gündüz, şunları kaydetti:

        "Kanuni, yalnızca askeri alanda değil, aynı zamanda hukuki ve idari alanda da önemli reformlar yapmıştır. En bilinen reformlarından biri, Osmanlı hukukunun temelini oluşturan Kanunname-i Ali Osmani'yi hazırlamaktır. Bu kanunlar, Osmanlı'da adaletin sağlanması ve toplumsal düzenin korunması için çok önemli olmuştur."

        Gündüz, 46 yıl padişahlık yapan Kanuni Sultan Süleyman'ın 13 kez sefere çıktığını anlatarak, "Süleyman, saltanatının toplam 10 yıl 1 ayını seferlerde geçirmiştir. Kanuni Sultan Süleyman imparatorluğun hem en uzun süre görev yapan hem en çok sefere çıkan hem de en uzun süre sefer yapan Osmanlı Sultanı olmuştur." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu!
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu!
        Sabıkalı alt geçitte bir kaza daha!
        Sabıkalı alt geçitte bir kaza daha!
        İşte G.Saray'ın Tottenham maçı 11'i
        İşte G.Saray'ın Tottenham maçı 11'i
        "Kadına taciz kocasına dayak" dehşetinde çıldırtan ifade!
        "Kadına taciz kocasına dayak" dehşetinde çıldırtan ifade!
        Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar 11'i
        Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar 11'i
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri yarın satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri yarın satışa çıkıyor
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        'Gölge Fed Başkanı' mı gelecek?
        'Gölge Fed Başkanı' mı gelecek?
        Yunus Akgün için flaş transfer iddiası!
        Yunus Akgün için flaş transfer iddiası!
        Zürafalı gönderme
        Zürafalı gönderme
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        "Bunu mu tartışacağız?"
        "Bunu mu tartışacağız?"
        Lale'yi 13 makas darbesiyle öldüren kocaya tahrik indirimi: Kararın gerekçesi açıklandı
        Lale'yi 13 makas darbesiyle öldüren kocaya tahrik indirimi: Kararın gerekçesi açıklandı
        Otomobiline serviste araç çarptı, yetkililerin cevabıyla şaşkına döndü
        Otomobiline serviste araç çarptı, yetkililerin cevabıyla şaşkına döndü
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        Genç mühendis Ecem'in ölümüne neden olan TIR şoförünün ifadesi: Kör nokta olduğu için görmedim
        Genç mühendis Ecem'in ölümüne neden olan TIR şoförünün ifadesi: Kör nokta olduğu için görmedim
        Trump'ın yeniden seçilmesi, hakkındaki davaları nasıl etkileyecek?
        Trump'ın yeniden seçilmesi, hakkındaki davaları nasıl etkileyecek?
        Trump'ın Ukrayna politikası ne olacak?
        Trump'ın Ukrayna politikası ne olacak?
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?
        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor'da Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor
        Trabzonspor'da Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor
        Çinli gazeteciler Trabzon'un tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti
        Çinli gazeteciler Trabzon'un tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti
        Zararlı böcekler için örümcek zehri ve RNA'dan prototip tarım ilacı üretil...
        Zararlı böcekler için örümcek zehri ve RNA'dan prototip tarım ilacı üretil...
        Trabzonspor'da Nwakaeme, ligde 11 haftalık bölümde 3 ayrı sakatlık yaşadı
        Trabzonspor'da Nwakaeme, ligde 11 haftalık bölümde 3 ayrı sakatlık yaşadı
        Trabzon'da sahil yolundaki cinayet soruşturmasında 4 gözaltı
        Trabzon'da sahil yolundaki cinayet soruşturmasında 4 gözaltı