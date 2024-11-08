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        Fatih Sanayi Sitesi bölgesindeki trafik sorunu yeni düzenlemeyle çözüldü

        Trabzon'da, Fatih Sanayi Sitesi bölgesindeki trafik sorunu yeni düzenlemeyle çözüme kavuşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 12:49 Güncelleme: 08.11.2024 - 12:49
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        Fatih Sanayi Sitesi bölgesindeki trafik sorunu yeni düzenlemeyle çözüldü
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        Trabzon'da, Fatih Sanayi Sitesi bölgesindeki trafik sorunu yeni düzenlemeyle çözüme kavuşturuldu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ortahisar ilçesi Sanayi Mahallesi'ndeki Fatih Sanayi Sitesi önünde sıkça trafik kazası yaşanmasına neden olan geçişin kapatıldığı belirtildi.

        Bölgedeki esnaf ve vatandaşların talepleri üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesinin, Trabzon-Gümüşhane karayolunda gidiş-geliş şeritleri arasındaki geçişi kapattığı vurgulandı.

        Açıklamada, Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in, "Ana yol üzerindeki geçişi kapatıp yeni otogarın arkasından kavşağa ulaşan güvenli bir güzergah oluşturduk. Bu çalışma ile sanayi içinden hem Maçka istikametine hem de şehir merkezine güvenli bir şekilde ulaşım sağlanabilecek. Vatandaşlarımızın can güvenliği her şeyden önemli. Yeni güzergahtan herkes memnun kalacak. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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