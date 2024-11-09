Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı

Trabzon'da, Özgür Aksa Platformunca Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünde toplanan grup, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar eşliğinde Kahramanmaraş Caddesi'nde bulunan Ziraat Bankası önüne yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Kadir Bekar, Gazze'de yaşanan her zulmün Filistinli bir çocuğun gözyaşının Anadolu'nun vicdanını kanattığını söyledi.

Gazze'deki çocukların her gün bombardıman altında korkuyla uyandığını vurgulayan Bekar, "Bu düşman yalnızca Gazze'ye değil, Anadolu'ya, İslam'ın sarsılmaz değerlerine de saldırıyor. Zalim, bizim suskunluğumuzdan, ilgisizliğimizden cesaret buluyor." dedi.

Bekar, Gazze'ye omuz vermenin Anadolu'nun onurunu, çocukların geleceğini ve inancı savunmak olduğunun altını çizerek, "Bugün her birimiz Gazze'ye bakarak kendimizi, inancımızı, insanlığımız sorgulamalıyız. Çünkü Gazze'ye sessiz kalan bir vicdan, yarın kendi evladının çığlığına da sessiz kalır. Omuzlarımızda bu mukaddes sorumluluğu taşıyoruz. Zulmün karanlığını yok edecek, kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendireceğiz." diye konuştu.

Grup, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından dağıldı.