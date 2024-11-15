Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, ASKF Futbol Sahası'nın zeminini yeniledi

        Trabzon Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) futbol sahasının zemini yenilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 20:07 Güncelleme: 15.11.2024 - 20:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, ASKF Futbol Sahası'nın zeminini yeniledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) futbol sahasının zemini yenilendi.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, törene Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, ASKF Trabzon Şube Başkanı Zeki Kurt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ile davetliler katıldı.

        Doğan, göreve geldiği ilk günden beri ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına söz verdiklerini belirtti.

        Bu süreçte de tüm amatör kulüplere dokunmaya çalıştıklarını vurgulayan Doğan, "Sahaların yenilenmesi ve geliştirilmesi gibi birçok çalışmayı hayata geçirdik ve bu çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz. Trabzonspor'un kurtuluşu, gençlerimize, akademiye ve amatör kulüplere verdiğimiz değerle mümkün olacaktır. ASKF ile birlikte bundan sonraki dönemde de çok önemli işler yapacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Doğan, kulüp olarak her ilçede benzer yatırımlar üstlenmek ve hayata geçirmek istediklerinin altını çizerek, "Daha önce birçok ilçe belediye başkanımızı ziyaret ettim ve etmeye devam edeceğim. Sağ olsunlar, tüm belediye başkanlarımız daima yanımızda oldu. Biz de Trabzon futboluna değer katacak her projede gücümüzü sonuna kadar kullanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Katılımcılar, kurdele kesiminin ardından saha açılışını gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tekirdağ'da korkunç olay! 15 yaşındaki 2 kız evde tabancayla vurulmuş halde bulundu
        Tekirdağ'da korkunç olay! 15 yaşındaki 2 kız evde tabancayla vurulmuş halde bulundu
        "Önce Uluslar Ligi sonra Dünya Kupası"
        "Önce Uluslar Ligi sonra Dünya Kupası"
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Arda Güler'e Odegaard tarifesi!
        Arda Güler'e Odegaard tarifesi!
        15 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        15 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Bitcoin 100 bin doları geçer mi?
        Bitcoin 100 bin doları geçer mi?
        BYD Türkiye’de günde 150 araç satacak
        BYD Türkiye’de günde 150 araç satacak
        Yunus Emre Divanları'nın en eski nüshası açık artırmaya çıkıyor
        Yunus Emre Divanları'nın en eski nüshası açık artırmaya çıkıyor
        Gazeteci olan kız arkadaşını ensesinden vurdu!
        Gazeteci olan kız arkadaşını ensesinden vurdu!
        1 yaşındaki Altay böcek ilacından ölmüştü! Sır perdesi aralandı
        1 yaşındaki Altay böcek ilacından ölmüştü! Sır perdesi aralandı
        "Fırsatçılık tabirinin en bariz örneği"
        "Fırsatçılık tabirinin en bariz örneği"
        ManU'ya Arda Güler ve Osimhen önerisi!
        ManU'ya Arda Güler ve Osimhen önerisi!
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        "Yönetilen fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenecek"
        "Yönetilen fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenecek"
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat
        Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat
        Ne yaparsa yapsın ayaklarını ısıtamayanlar dikkat!
        Ne yaparsa yapsın ayaklarını ısıtamayanlar dikkat!
        Musk ve X'ten kaçanlar Bluesky'a geçti
        Musk ve X'ten kaçanlar Bluesky'a geçti
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan, Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Topla...
        Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan, Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Topla...
        Rize'deki deprem bölgedeki önemli yapılarda hasar oluşturmadı
        Rize'deki deprem bölgedeki önemli yapılarda hasar oluşturmadı
        KTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersoy, Rize'deki depremi değerlendirdi:
        KTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersoy, Rize'deki depremi değerlendirdi:
        Trabzonspor, günün ilk idmanında önce savunma sonra hücum çalıştı
        Trabzonspor, günün ilk idmanında önce savunma sonra hücum çalıştı
        Trabzon'da KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Trabzon'da KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        GÜNCELLEME - Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem