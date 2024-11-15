Trabzonspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çift antrenman yaptı.
Sürat, 7'ye 5 savunma ve hücum çalışması yapan futbolcular, tek kale dar alanda oyun ve taktik çalışmaları da gerçekleştirdi.
Takım, yarın yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
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