Of Kaymakamı Demirer'den emekli öğretmene ziyaret

Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmen İmamettin Hanlıoğlu'nu ziyaret etti.

Demirer, 47 yılın ardından ​​​​​​​emekliye ayrılan tarih öğretmeni Hanlıoğlu ile bir araya geldi.

Hanlıoğlu'nun Öğretmenler Günü'nü kutlayan Demirer, "Hocamızın engin tecrübelerini dinleme fırsatı bulduk. Ülkemizin eğitimine neredeyse yarım asır hizmet vermiş ve hala hizmet verme arzusu içinde olan İmamettin hocamız, Of ilçemiz için bir değer. Her zaman yanında olduğumuzu ve tecrübelerinden faydalanmak istediğimizi belirtmek istiyorum." dedi.