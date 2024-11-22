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        Trabzon'da "İnsan Tabiatı ve Atatürk Eğitim Anlayışı" konferansı düzenlendi

        Trabzon'da, "İnsan Tabiatı ve Atatürk Eğitim Anlayışı" konulu konferans gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 19:53 Güncelleme: 22.11.2024 - 19:59
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        Trabzon'da "İnsan Tabiatı ve Atatürk Eğitim Anlayışı" konferansı düzenlendi
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        Trabzon'da, "İnsan Tabiatı ve Atatürk Eğitim Anlayışı" konulu konferans gerçekleştirildi.

        Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Yazıcı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Türk Ocakları Trabzon Şubesi Sacit Bostan Konferans Salonunda düzenlenen programda, şehit öğretmenleri rahmetle andı.

        Atatürk'ün, "En önemli ve feyizli işlerimiz milli eğitim işleridir." sözünü hatırlatan Yazıcı, şunları kaydetti:

        "Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazım. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu surette olur. Eğitimle toplumsal değişmeyi ve gelişmeyi sağlamak, muasır medeniyet seviyesine ulaşmakla mümkündür. Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşı'nda önemli bir asker, devlet adamı olmasının dışında eğitimle ilgili uygulamalara verdiği yer de öncü bir lider vasfını pekiştiren bir unsurdur."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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