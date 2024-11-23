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        Trabzon'da iş yerinden hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandı

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 16:33 Güncelleme: 23.11.2024 - 16:33
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        Trabzon'da iş yerinden hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandı
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        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bir iş yerinin imalathanesinden malzeme çalındığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

        JASAT ve Asayiş Timlerince yapılan araştırmalarda, hırsızlık olayının A.K, A.Ö. ve Y.T. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

        Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı, suçlarını itiraf etti.

        Çalınan malzemeler, şüphelilerin satmak için sakladığı yerden alınarak imalathane sahibine teslim edildi.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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