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        Trabzon'da vefat eden 15 Temmuz gazisi Selahittin Dalkılıç, son yolculuğuna uğurlandı

        Trabzon'da rahatsızlığı nedeniyle vefat eden 15 Temmuz gazisi Selahittin Dalkılıç'ın cenazesi, memleketi Trabzon'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 17:31 Güncelleme: 25.11.2024 - 17:38
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        Trabzon'da vefat eden 15 Temmuz gazisi Selahittin Dalkılıç, son yolculuğuna uğurlandı
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        Trabzon'da rahatsızlığı nedeniyle vefat eden 15 Temmuz gazisi Selahittin Dalkılıç'ın cenazesi, memleketi Trabzon'da toprağa verildi.

        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde çıkan olaylarda açılan ateş sonucu yaralanan Selahittin Dalkılıç (71), rahatsızlığı sebebiyle Trabzon'da hayatını kaybetti.

        Dalkılıç için Araklı ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay ile vatandaşlar katıldı.

        Dalkılıç'ın cenazesi, İl Müftüsü Selami Aydın'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından mahallede toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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