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        Trabzon'da engelsiz taksi hizmetinden 414 kişi yararlandı

        Trabzon'da 414 kişinin engelsiz taksi ile hastaneler başta olmak üzere çeşitli kamu kurumlarına ulaşımlarının sağlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 12:22 Güncelleme: 28.11.2024 - 12:22
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        Trabzon'da engelsiz taksi hizmetinden 414 kişi yararlandı
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        Trabzon'da 414 kişinin engelsiz taksi ile hastaneler başta olmak üzere çeşitli kamu kurumlarına ulaşımlarının sağlandığı bildirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetler Şube Müdürlüğünce hayata geçirilen projeler sayesinde özel gereksinimli bireylerin yaşamının kolaylaştırılmaya çalışıldığı belirtildi.

        Engelsiz taksi, engelli araç temini ve bakım hizmeti gibi uygulamalarla özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesinin artırılmasının hedeflendiği, engellilerin araç bakımı ve onarımıyla ilgili taleplerin de karşılandığı vurgulandı.

        Trabzon İletişim ve Koordinasyon Merkezi üzerinden yapılan başvurularla 503 engelli aracının arızasının giderildiği, 25 aracın ise bakım ve onarım sürecinin devam ettiği belirtilen açıklamada, yıl içinde 147 kişiye engelli aracı verildiği ifade edildi.

        Açıklamada, görme engelli 6 kişinin beyaz baston talebinin de karşılandığı hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

        "2024-2025 eğitim öğretim dönemi itibarıyla Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi eğitim hayatına başladı. Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 11 öğretmen, 44 özel gereksinimli kursiyere 5 servis aracı ve 5 rehber eşliğinde eğitim veriyor. Akademide, öğrencilere el sanatları, resim, giyim ve takı tasarımı gibi çeşitli dersler sunuluyor. Bunun yanı sıra Gazipaşa Özel Bireyler Okulu'nda 22 öğretmen ve 3 rehber eşliğinde 44 özel gereksinimli kursiyere eğitim veriliyor. Kursiyerlere, belediye tarafından öğle yemeği de sağlanıyor."

        Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in de şu ifadelerine yer verildi:

        "Engelli dostu bir kent olma yolunda attığımız adımlar hız kesmeden devam edecek. Özel bireylerimizin yaşamlarını daha kolay hale getirebilmek, topluma daha aktif bir şekilde katılımlarını sağlamak ve yaşam kalitelerini artırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın her zaman yanlarındayız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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