Akçaabat'ta Adalet Sarayı inşaatı devam ediyor

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ilçede yapımı devam eden Adalet Sarayı binasının hem Akçaabat'a hem de Trabzon'a ve bölgeye yüksek standartlarda hizmet vereceğini belirtti.

Ekim, yaptığı açıklamada, Darıca Mahallesi'nde 11 ay önce temeli atılan Adalet Sarayının karkas inşaatında sona yaklaşıldığını aktardı.

Adalet Sarayı inşaatı tamamlandığında fiziki açıdan üstün bir yeterliliğe sahip olacağını vurgulayan Ekim, şu değerlendirmede bulundu:

"Hem Akçaabat'ımıza hem Trabzon'umuza hem de bölgemize yüksek standartlarda hizmet verecek. Akçaabat için önemli yatırımlardan bir tanesini daha ilçemize kazandırmış oluyoruz. Akçaabat'ımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Adalet Sarayı, projeye esas olarak 3 bodrum+zemin, 4 normal kat ve çatı arası kat olmak üzere toplam 14 bin 868 metrekarelik alana inşa ediliyor. Böylesine önemli bir yatırımın şehrimize kazandırılmasına destek veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Adalet Bakanımıza ve tüm bakanlarımıza, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Şen'e, milletvekillerimize, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımıza, AK Parti il ve ilçe başkanlarımıza, emek veren herkese şahsım ve ilçem adına şükranlarımı sunarım."