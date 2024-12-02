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        15. Paten Futbolu Dünya Kupası'nın ardından

        Dünya Paten Futbolu Federasyonu Başkanı Mehdi Salman Pour, Trabzon'da 21-26 Kasım'da gerçekleştirilen 15. Paten Futbolu Dünya Kupası'nın başarıyla ve sorunsuz tamamlandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 13:38 Güncelleme: 02.12.2024 - 13:46
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        15. Paten Futbolu Dünya Kupası'nın ardından
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        Dünya Paten Futbolu Federasyonu Başkanı Mehdi Salman Pour, Trabzon'da 21-26 Kasım'da gerçekleştirilen 15. Paten Futbolu Dünya Kupası'nın başarıyla ve sorunsuz tamamlandığını bildirdi.

        Pour, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği değerlendirme toplantısında, Türkiye'de 15'incisi gerçekleştirilen şampiyonanın şimdiye kadarki en büyük organizasyon olduğunu söyledi.

        Şampiyonaya 24 milli takımın katılmasıyla rekor kırdıklarını belirten Pour, daha önceki şampiyonaları 18 takımla düzenlediklerini, Trabzon'daki organizasyonun bu zamana kadarki en prestijli turnuva olduğu ifade etti.

        Pour, organizasyonu daha önce Amerika, İngiltere, Fransa, Brezilya, İtalya ve Hollanda'da düzenlendiklerine değinerek, "Türkiye'nin güzel şehri Trabzon'da harika ve muazzam bir organizasyon oldu. Türkiye'deki organizasyondan ötürü son günlerde dünyanın birçok ülkesinin resmi kurumlarından mektup aldık. Türkiye'de başarıyla ve sorunsuz geçen organizasyondan ötürü çok mutlu oldular." dedi.

        Trabzon'da Uluslararası Paten Futbolu Kongresi'ni de düzenlediklerini kaydeden Pour, organizasyona katılan bütün ülkelerden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını sözlerine ekledi.

        Dünya Paten Futbolu Türkiye Temsilcisi Sayim Adanur ise paten futbolunun Türkiye'de yükselişe geçeceğine inandığını dile getirdi.

        Türk Milli Takımı'nı çok kısa sürede organize etmelerine karşın gençler kategorisinde şampiyon olduğunu hatırlatan Adanur, büyükler kategorisinde ise çeyrek finalde elendiğini kaydetti.

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