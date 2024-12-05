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        Trabzonspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 18:53 Güncelleme: 05.12.2024 - 19:07
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        Trabzonspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde karşılaşma öncesi son çalışmasını yaptı.

        Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak haftanın açılış müsabakasını, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

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