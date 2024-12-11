TEKNOFEST yarışmalarındaki başarıları KTÜ'lü öğrencileri üretime teşvik ediyor

Elektrikli otomobil ve otonom araç gibi prototiplerini ürettikleri teknolojik ürünlerle TEKNOFEST'in farklı alanlardaki yarışmalarda başarı elde eden Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencileri çalışmalarını sürdürüyor.

TÜBİTAK'ın TEKNOFEST çatısı altında düzenlendiği Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda bu yıl ikincilik elde eden KTÜ Enerji Teknolojileri Topluluğu Takımı ile Hyperloop Geliştirme Yarışması'nda birinci olan Trabzon KTÜ Creatiny Hyperloop Takımı, ürünlerini daha da geliştirip yeni dönemde düzenlenecek yarışmalarda derece almayı hedefliyor.

Trabzon KTÜ Creatiny Hyperloop Takımı kaptanı Abdullah Tepe, AA muhabirine, "Conix" ismini verdikleri otonom aracı geçen yıla göre daha da geliştirerek bu sene yarışlarda birincilik elde ettiklerini söyledi. Tepe, 3 yıldır proje üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Proje olarak 1200 kilometre hedefleniyor ama şu an ki prototip çalışmalarında o hızlara ulaşmak imkansız. Biz bunla TEKNOFEST yarışmasına katılıyoruz. TEKNOFFEST yarışmalarında saatte 65 kilometre hıza çıktık. Şu an elimizdeki hız potansiyeli bu." dedi.

Projede geçen yıl tekerlekli olan itki sistemini temassız hale getirdiklerini anlatan Tepe, aracın motorundan kaputuna kadar her şeyi kendilerinin ürettiklerini ifade etti. - "Takıma maddi gelir sağlıyoruz" Tepe, bu yıl katıldıkları TEKNOFEST yarışmasında 200 bin lira ödül kazandıklarını aktararak, "Ülkemiz için elimizden geleni yapıyoruz. Burada gönüllülük esasına dayalı 30 kişi çalışıyor. Hiç kimse ödül parasından bir kuruş bile almıyor. Yazın herkes burada çalışıyor, cebinden parasını harcıyor. Kazandığımız parayı, bir sene sonra arkadaşlarımıza devrederek takıma maddi gelir sağlıyoruz." diye konuştu.

Takımın elektik elektronik birimi sorumlusu İbrahim Tuncay da Selçuk Bayraktar'ın yaşadığı zorlukları ve mücadelesini bildiklerini, benzer hislere kendilerinin de zaman zaman kapıldıklarını belirterek, yaşanan her şeye rağmen gelecekte bu teknolojiye Türkiye'nin öncülük etmesinden mutluluk duyacaklarını kaydetti. - "Gençlere sunulan ciddi bir imkan var"

Ürünlerinin herkes tarafından takdir görmesinin kendilerini gururlandırdığını ifade eden Tuncay, "TEKNOFEST ortamı çok keyifli. Gençlere sunulan ciddi bir imkan var. Bunun da gençlerin geleceğe umutla bakmasını sağladığını düşünüyorum. Bizim de önümüzü açıyor ve umut aşılıyor. Ekonomik sıkıntılara rağmen çok şeyin yapılabileceğini görmemize olanak sağlıyor." dedi.