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        Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçı hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 15:32 Güncelleme: 12.12.2024 - 15:32
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        Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçı hazırlıklarına devam etti.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından rondo çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın son bölümünde ise iki grup halinde savunma ve hücum çalışması yapıldı.

        Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarına devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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