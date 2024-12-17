Japonlara Türk çayı demlemenin püf noktaları öğretildi

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğince (DKİB) bölgenin önemli üretim ve ihraç kalemlerinden Türk çayının tanıtımına yönelik Japonya'da çay demleme ve sunum etkinliği düzenlendi.

Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda DKİB tarafından yürütülen Turquality Tanıtım Projesi kapsamında, 11-13 Aralık'ta gerçekleşen programda Rizeli "çay demleme ustaları", Japonlara Türk çayı demlemenin püf noktalarını öğretti.

Türk çayının kalitesini, geleneksel demleme kültürünü ve sunumunu Japonya'da tanıtmak ve bu pazarda çay ihracatını artırmak hedefiyle yola çıkan ustalar, uygulamalı eğitimler vererek, akabinde yarışma ve tadım etkinliği düzenledi. Türk çayının marka bilinilirliğinin artırılmasına katkı sağlanması planlanan çalışma kapsamında Yumika Arita, Japonya'daki ilk "Türk çayı demleme ustası" seçildi.

- "Türk çayı kültürünü ve demlenme usullerini tanıttık" DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, AA muhabirine, Türk çayının ülkenin ve bölgenin önemli bir tarımsal ürünü olduğunu söyledi. Dünyada sudan sonra en çok tüketilen ikinci içeceğin çay olduğunu dile getiren Turgut, ürünün bu kapsamda ülke ve bölge ekonomisi açısından önemine işaret etti.

Turgut, Türk çayının istihdama ve ihracata katkısı olduğunu vurgulayarak, "DKİB olarak misyonumuz, öncelikle bölgemizde yetişen ürünleri dünya pazarına tanıtmak ve ihracatımızı artırmaktır. Bu bağlamda Ticaret Bakanlığımızın Turquality Tanıtım Projesi kapsamında Japonya'ya 5 kişiyle giderek, Türk çayı kültürünü ve demlenme usullerini tanıttık." dedi.

- "Çayımızın aroması, Japonların da çay kültürü olduğu için çok ilgi gördü" Turgut, programa proje müdürü Zafer Ertem, Rize Çay Çarşısı Genel Müdürü Hasan Önder ile "çay demleme ve sunum ustaları" Yusuf Pirim ve Aytül Turan'ın katıldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Japonya'da 3 gün boyunca çalışma yaptık. İlk gün kültürümüzün, çayımızın nereden geldiğini, nasıl demlediğini, bu bağlamda üstatlarımız, Japonya'nın gastronomi de yetişkin üstatlarına bunları aktardı. İkinci gün Türk çayı demleme şampiyonumuzu seçtik. Yani bir gün öncesi yapmış olduğumuz demlenmesi, suyun sıcaklığı, ince belli bardağın tanıtılması gibi detaylara girdik. Çok güzel bir program oldu."

Turgut, son günde de bir kafeteryada etkinlik düzenlediklerini dile getirerek, şunları kaydetti: "Çayımızın aroması, Japonların da çay kültürü olduğu için çok ilgi gördü. Bu dönüşlerden de çok mutlu kaldık. Japonya'da seçtiğimiz Türk çayı demleme ustamız artık bizim oradaki elçimiz olacak. Türk çayı demlenmesini orada anlatacak, inşallah bu sayede de Japonya'nın çay pazarından daha fazla pay alacağız."

- "Türk çayını tanıma ve temsil etme yolunda atılan dev bir adım oldu" Japonlara çay demlemenin püf noktalarını anlatan Rizeli çay demleme ve sunum şampiyonu, "Yuchi" olarak bilinen Yusuf Pirim de Türk çayının sadece bir içecek olmadığını, bir kültürün taşıyıcısı, emeğin ve paylaşmanın en güzel simgesi olduğunu söyledi.

Türk çayının tabağından bardağına, demlikte süzülen her damlasından fındık sepetine kadar her detayında insan emeğinin olduğunu belirten Pirim, "Tokyo'da gerçekleştirdiğimiz bu organizasyon tam da bu emeğin ve kültürün dünyanın diğer ucunda yankı bulduğu eşsiz bir buluşma oldu." dedi. Pirim, proje kapsamında Türk çayının sadece lezzetini değil, kültürel zenginliğini de aktarmak için Japon dostlara eğitim verdiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Türk çayı hakkında bilgi sahibi olmakla kalmayıp, Japon çay ustalarıyla birlikte birebir demleme atölyeleri gerçekleştirdik, ayrıca büyük heyecanla düzenlediğimiz yarışmayla Japonya'daki ilk Türk çayı ustasını seçtik. Bu, Türk çayını tanıma ve temsil etme yolunda atılan dev adım oldu. Bugün burada yetiştirdiğimiz Türk çayı bilirleri, çayımızı Japonya'da en güzel şekilde temsil edecek. Biliyoruz ki bu eğitimler ve yarışmalar, iki kültür arasında daha güçlü bağlar kurulmasına vesile olacak."