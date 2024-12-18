Trabzonspor, Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Pazar günü sahasında karşılaşacağı Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Pazar günü sahasında karşılaşacağı Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular, aerobik koşunun ardından ısınma ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman, kuvvet çalışması ile sona erdi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam edecek.
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