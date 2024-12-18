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        Trabzonspor, Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Pazar günü sahasında karşılaşacağı Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 18:01 Güncelleme: 18.12.2024 - 19:11
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        Trabzonspor, Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Pazar günü sahasında karşılaşacağı Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı.

        Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular, aerobik koşunun ardından ısınma ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

        Antrenman, kuvvet çalışması ile sona erdi.

        Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam edecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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