Trabzon'da kayıp ihbarı yapılan kişi ölü bulundu
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 3 gün önce kayıp ihbarı yapılan 75 yaşındaki Abdullah Çanakçı'nın cansız bedeni bulundu.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 3 gün önce kayıp ihbarı yapılan 75 yaşındaki Abdullah Çanakçı'nın cansız bedeni bulundu.
Salacık Mahallesi'nde ikamet eden Çanakçı'dan haber alamayan yakınları 3 gün kayıp ihbarı yaptı.
Jandarma ve AFAD ekiplerince aranan Çanakçı'nın cansız bedeni, evinin yakınlarındaki arazide bulundu.
Çanakçı'nın cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı'na sevk edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.