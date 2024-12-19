Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da kayıp ihbarı yapılan kişi ölü bulundu

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 3 gün önce kayıp ihbarı yapılan 75 yaşındaki Abdullah Çanakçı'nın cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 13:15 Güncelleme: 19.12.2024 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da kayıp ihbarı yapılan kişi ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 3 gün önce kayıp ihbarı yapılan 75 yaşındaki Abdullah Çanakçı'nın cansız bedeni bulundu.

        Salacık Mahallesi'nde ikamet eden Çanakçı'dan haber alamayan yakınları 3 gün kayıp ihbarı yaptı.

        Jandarma ve AFAD ekiplerince aranan Çanakçı'nın cansız bedeni, evinin yakınlarındaki arazide bulundu.

        Çanakçı'nın cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı'na sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Asgari ücrette üçüncü toplantı sona erdi
        Asgari ücrette üçüncü toplantı sona erdi
        Asgari ücret toplantısı öncesi Türk-İş'ten zirve
        Asgari ücret toplantısı öncesi Türk-İş'ten zirve
        Esma Esad boşanıyor
        Esma Esad boşanıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da
        Boynuz kulağı geçti
        Boynuz kulağı geçti
        Taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucukta domuz eti çıktı
        Taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucukta domuz eti çıktı
        Muhtarları da eğittik yargı mensuplarını da
        Muhtarları da eğittik yargı mensuplarını da
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Cinayet anındaki 45 adım dava dosyasında
        Cinayet anındaki 45 adım dava dosyasında
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında karar belli oldu
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında karar belli oldu
        En yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular!
        En yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular!
        İzmir'de yaşandı! Yumurta toplarken feci son!
        İzmir'de yaşandı! Yumurta toplarken feci son!
        Fenerbahçe'den Hermoso hamlesi!
        Fenerbahçe'den Hermoso hamlesi!
        İranlı sosyal medya fenomeni 4'üncü kattan düştü!
        İranlı sosyal medya fenomeni 4'üncü kattan düştü!
        Burası Sibirya değil, Çıldır Gölü
        Burası Sibirya değil, Çıldır Gölü
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        Bir yıl hapis istemi
        Bir yıl hapis istemi
        Gazze ateşkesinde son aşamaya gelindi
        Gazze ateşkesinde son aşamaya gelindi

        Benzer Haberler

        Doğu Karadeniz'den 12 ülkeye 436 ton bal ihracatı
        Doğu Karadeniz'den 12 ülkeye 436 ton bal ihracatı
        Trabzonspor'da Banza, Onuachu'dan daha skorer bir performans sergiliyor
        Trabzonspor'da Banza, Onuachu'dan daha skorer bir performans sergiliyor
        Trabzonspor, Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı
        Trabzonspor, Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı
        Of'ta Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı
        Of'ta Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı
        Trabzon'da "Geçmişten Günümüze Sağlık Yönetimi" paneli düzenlendi
        Trabzon'da "Geçmişten Günümüze Sağlık Yönetimi" paneli düzenlendi
        Acil tıp teknisyeni iş hayatının stresini Karadeniz'de zıpkınla balık avlay...
        Acil tıp teknisyeni iş hayatının stresini Karadeniz'de zıpkınla balık avlay...