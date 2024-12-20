Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Acil vaka tecrübeleri KTÜ'lü doktorlara birincilik getirdi

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Süleyman Cem Akıl ve Dr. İbrahim Günaydın, 21 klinikten 42 hekimin katıldığı simülasyon yarışmasında birincilik elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 11:57 Güncelleme: 20.12.2024 - 11:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Acil vaka tecrübeleri KTÜ'lü doktorlara birincilik getirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Süleyman Cem Akıl ve Dr. İbrahim Günaydın, 21 klinikten 42 hekimin katıldığı simülasyon yarışmasında birincilik elde etti.

        Trabzon'un yanı sıra farklı illerden gelen hastalara da hizmet sunulan KTÜ Farabi Hastanesi'nde görevli Akıl ve Günaydın, Türkiye Acil Tıp Derneğince 17-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenen 10. Avrasya Acil Tıp Kongresi ve 20. Türkiye Acil Tıp Kongresi'ne katıldı.

        Akıl ve Günaydın, kongre kapsamında organize edilen, sanal gerçeklik (VR) gözlüğü ile sağlık eğitiminde kullanılan sanal gerçeklik tabanlı simülasyon (SimX) programından seçilen acil yönetim becerilerini test eden simüle hastalar üzerinde yapılan "Kod: Acil/Simülasyon Yarışması"na katıldı.

        KTÜ'lü doktorlar, VR gözlük ile simülasyondan seçilen, trafik kazasında çoklu travma, beyne pıhtı atması, ciddi alerjik reaksiyon ve akciğer pıhtısı vakalarına müdahale etti.

        Akıl ve Günaydın, 21 klinikten 42 hekimin katıldığı yarışmada, birinci olmayı başardı. Yarışmada vakaları güncel acil tıp yaklaşımına uygun ve zamanında müdahalelerle yöneterek başarıyı yakalayan ekip, bu sayede KTÜ'ye bir yıllık SimX lisansı kazandırmış oldu.

        - "Köklü acil tıp kliniklerinden arkadaşlarımızın katıldığı yarışma oldu"

        Dr. Süleyman Cem Akıl, AA muhabirine, kongrede birçok bilimsel faaliyetlerle yarışmaların yapıldığını söyledi.

        Türkiye'den farklı kliniklerin yarıştığı ve kaynaştığı güzel program olduğunu belirten Akıl, "Biz de Kod:Acil/Simülasyon Yarışması'na Dr. İbrahim Günaydın ile katıldık. Türkiye'den köklü acil tıp kliniklerinden arkadaşlarımızın katıldığı bir yarışma oldu." dedi.

        Akıl, yarışmada ilk aşamada 21 takımın aynı simülasyon vakası üzerinden değerlendirildiğini ifade ederek, şunları aktardı:

        "VR gözlüğüyle beraber simüle bir hasta yönetiminde karşılaştık. Orada başarılı olduk. Çeyrek finale çıkmaya hak kazandık, sonrasında da ikili eleme usulüyle finale kadar kaldık. Finalde de Diyarbakır Dicle Üniversitesi ile karşılaştık. Orada da çok keyifli, çok güzel yarışma oldu. Kliniğimizin bize kattığı güzel, engin tecrübeler ve teorik bilgiyle yarışmayı birincilikle tamamladık ve kliniğimize böyle bir ödülü kazandırmış olduk."

        Elde ettikleri başarı sayesinde bireysel olarak gelecek yıl da kongreye katılma hakkı kazandıklarını dile getiren Akıl, "İkinci bir ödül olarak da yarışmada kullanılan VR gözlükle beraber simüle hasta üzerinden hasta değerlendirmesini sağlayan programın bir yıllık lisansını kazandık. Kliniğimize bunu katmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Kliniğimiz, yeniliklere ve bu tarz teknolojik süreçlere aşina." diye konuştu.

        Akıl, bu tarz teknolojik gelişmelerin ve ödüllerin kendilerine her zaman katkı sağladığına işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Acilde çok kritik vakalara, çok kısa süreler içerisinde müdahale etmemiz gerekiyor. Bu tarz simülasyon programındaki vakalar da acil vakalar üzerinden oluştuğu için bu vakalarla acil serviste karşılaşmadan önce simüle bir hastada bu vakaların yönetimi ve neler yapılabileceği doğru ve yanlışıyla görüldüğü zaman, acil tıp asistanlarına çok öngörü ve çok güzel eğitim oluyor. Bu açıdan simülasyon programını kliniğimize kazandırmış olmak, bizim için mutluluk verici."

        Kendilerine destek verenlere teşekkür eden Akıl, şöyle devam etti:

        "Simülasyondaki başarımız, aslında böyle bir anda olmuş başarı değil. Kliniğimiz, 80'in üzerinde acil tıp uzmanı vermiş çok köklü bir klinik. Hocalarıyla, araştırma görevlileriyle, diğer sağlık personeliyle bir tarafta Samsun'a kadar, diğer taraftan da Artvin'e, Ağrı'ya, Iğdır'a kadar birçok hastaya hizmet veren önemli klinik. Başarımızda kliniğimizin köklü geçmişi, sahip olduğumuz imkanlar, hasta profilinin çeşitli olması ve kritik vakaları yönetim becerimizin artmış olması da etkili oldu diyebilirim."

        - "Bizim için güzel, ayrı deneyim ve heyecan oldu"

        Dr. İbrahim Günaydın ise dönem arkadaşı Dr. Akıl ile 4,5 yıldır beraber çalıştıklarını söyledi.

        Akıl ile yarışmada da çok uyumlu çalıştıklarını belirten Günaydın, "Yaptığımız uygulamada değerlendirmiş olduğumuz genel vakalar, acil serviste nispeten kısmi, bir kısmı nadir ve bir kısmı da sık sık gördüğümüz vakalar olmakla beraber, bunları genel olarak gördüğümüz ve değerlendirdiğimiz, tedavisini, takibini yaptığımız vakalar. Burada da bu tarz vakaları bu şekilde görüp değerlendirmek bizim için güzel, ayrı deneyim ve heyecan oldu." dedi.

        Yarışmada elde ettikleri birincilikten ötürü mutlu olduklarını ifade eden Günaydın, kliniğe bu sayede simülasyon uygulamasını kazandırdıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katil Semih Çelik'in ailesi soyadlarını değiştiriyor
        Katil Semih Çelik'in ailesi soyadlarını değiştiriyor
        Yabancı turist sayısı 50 milyonu aştı
        Yabancı turist sayısı 50 milyonu aştı
        Göz gözü görmüyor! İki ilde uçuşlar ertelendi
        Göz gözü görmüyor! İki ilde uçuşlar ertelendi
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Erkek hali yüreğine indi
        Erkek hali yüreğine indi
        Ayvalık açıklarında keşfedildi! Çok iyi korunmuş
        Ayvalık açıklarında keşfedildi! Çok iyi korunmuş
        ABD'den Türkiye'ye Rus gazı muafiyeti
        ABD'den Türkiye'ye Rus gazı muafiyeti
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İki kentte iki acı haber! 4 can kaybı var
        İki kentte iki acı haber! 4 can kaybı var
        Bakan Ersoy açıkladı! 1055 sikke iade edildi
        Bakan Ersoy açıkladı! 1055 sikke iade edildi
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        İngiltere'de kaybolan Türk akademisyenden acı haber
        İngiltere'de kaybolan Türk akademisyenden acı haber
        Dünya'nın düz olmadığı kesin! Ama hala buna inananlar var! Peki nasıl?
        Dünya'nın düz olmadığı kesin! Ama hala buna inananlar var! Peki nasıl?
        Amerikalıların Kanada için yaptığı o espriler dizilerde bile yer buldu
        Amerikalıların Kanada için yaptığı o espriler dizilerde bile yer buldu
        Buruk transfere değil maça odaklı!
        Buruk transfere değil maça odaklı!
        Enflasyondan beter
        Enflasyondan beter
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        Elon Musk "gölge başkan" mı?
        Elon Musk "gölge başkan" mı?

        Benzer Haberler

        Trabzonspor Başkan Yardımcısı Saral: Tahammül sınırımız çoktan aşıldı
        Trabzonspor Başkan Yardımcısı Saral: Tahammül sınırımız çoktan aşıldı
        Trabzonspor'dan TFF Merkez Hakem Kuruluna tepki
        Trabzonspor'dan TFF Merkez Hakem Kuruluna tepki
        Trabzon'un havacılık tarihine damga vuran uçak kazaları kitaplaştı
        Trabzon'un havacılık tarihine damga vuran uçak kazaları kitaplaştı
        Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, kriz döneminden savaşarak çıkmak...
        Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, kriz döneminden savaşarak çıkmak...
        Trabzonspor, Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Hentbol: Kadınlar Süper Ligi
        Hentbol: Kadınlar Süper Ligi