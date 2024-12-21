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        Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Sipay Bodrum FK'yı ağırlayacak

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Sipay Bodrum FK'yı konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 10:48 Güncelleme: 21.12.2024 - 10:48
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        Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Sipay Bodrum FK'yı ağırlayacak
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Sipay Bodrum FK'yı konuk edecek.

        Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, Ozan Ergün yönetecek.

        Ligin son 7 haftasında 5 mağlubiyet, 1 beraberlik, 1 galibiyet alarak 4 puan toplayan bordo-mavililer, Sipay Bodrum FK'yı yenerek kötü gidişatını sonlandırmak istiyor.

        Trabzonspor, ligde 3 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 16 puanla 15. sırada yer alıyor.

        Sipay Bodrum FK ise 4 galibiyet, 2 beraberlik, 9 yenilgi sonucunda hanesine yazdırdığı 14 puanla 17. sırada bulunuyor.

        Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Arseniy Batagov, Edin Visca ve Denis Draguş ile kart cezalısı Serdar Saatçi maçta forma giyemeyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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