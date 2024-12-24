Çaykara'da İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi

Şehit Ahmet Çamur Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen yarışmada, Karaçam İlkokulu öğrencisi İdilsu Sivaz, Şehit Mehmet Aygün İlkokulu öğrencisi Azize Özkan ve Şehit Mehmet Aygün İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Beha Hasani kategorilerinde birinci oldu.

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