Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Çaykara'da İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi

        Trabzon'un Çaykara ilçesinde öğrenciler arasında İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 17:39 Güncelleme: 24.12.2024 - 17:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaykara'da İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'un Çaykara ilçesinde öğrenciler arasında İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması organize edildi.

        Şehit Ahmet Çamur Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen yarışmada, Karaçam İlkokulu öğrencisi İdilsu Sivaz, Şehit Mehmet Aygün İlkokulu öğrencisi Azize Özkan ve Şehit Mehmet Aygün İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Beha Hasani kategorilerinde birinci oldu.

        Öğrenciler, ilerleyen tarihte düzenlenecek il finalinde Çaykara'yı temsil edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 11 can kaybı var
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 11 can kaybı var
        En-Nesyri açıklaması! Transfer olacak mı?
        En-Nesyri açıklaması! Transfer olacak mı?
        E-5'i ringe çevirdiler!
        E-5'i ringe çevirdiler!
        24 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        24 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        "Şam Havalimanı'nı ayağa kaldırmak için vaziyet alacağız"
        "Şam Havalimanı'nı ayağa kaldırmak için vaziyet alacağız"
        Haluk Levent'in doktorundan açıklama
        Haluk Levent'in doktorundan açıklama
        Narin davasında köy imamın ifadesi dosyaya girdi
        Narin davasında köy imamın ifadesi dosyaya girdi
        Kot düşüyor
        Kot düşüyor
        "Suriye'de tüm muhalif gruplar kendini feshedecek"
        "Suriye'de tüm muhalif gruplar kendini feshedecek"
        Yılbaşına kadar yağış var!
        Yılbaşına kadar yağış var!
        Dybala listede ikinci sırada!
        Dybala listede ikinci sırada!
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Araştırma: Ortanca çocuklar kardeşlerinden daha işbirlikçi
        Araştırma: Ortanca çocuklar kardeşlerinden daha işbirlikçi
        "Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var"
        "Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var"
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        2025'in en şanslı burçları
        2025'in en şanslı burçları

        Benzer Haberler

        Aronyadan elde edilen renklerle halı üretimi
        Aronyadan elde edilen renklerle halı üretimi
        Trabzon'da aronyadan elde edilen boya ile renklendirilen iplerle halı ve ki...
        Trabzon'da aronyadan elde edilen boya ile renklendirilen iplerle halı ve ki...
        Kore gazisi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı
        Kore gazisi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı
        Trabzonspor, sezonun 17 haftalık ilk bölümünde "hayal kırıklığı" yaşattı
        Trabzonspor, sezonun 17 haftalık ilk bölümünde "hayal kırıklığı" yaşattı
        Trabzon'da "Girişimcilik ve Yatırımcılık Paneli" düzenlendi
        Trabzon'da "Girişimcilik ve Yatırımcılık Paneli" düzenlendi
        Çığda ölen milli judocu Emre, son yolcuğuna uğurlandı
        Çığda ölen milli judocu Emre, son yolcuğuna uğurlandı