Otizmli 11 yaşındaki Yusuf'un yazdığı hatlar görenleri şaşırtıyor
ENES SANSAR - Trabzon'da Çukurçayır Ortaokulu özel eğitim sınıfı öğrencisi 11 yaşındaki Yusuf Sait Kaya, Kur'an kursu duvarında gördüklerini çizerek kendi kendine hat yazmaya başladı.
ENES SANSAR - Trabzon'da Çukurçayır Ortaokulu özel eğitim sınıfı öğrencisi 11 yaşındaki Yusuf Sait Kaya, Kur'an kursu duvarında gördüklerini çizerek kendi kendine hat yazmaya başladı.
Yusuf Sait Kaya'nın annesi Neslihan Bayraktar, AA muhabirine, oğlu 6 aylıkken boynunda eğrilik olduğunu fark ederek doktora götürdüğünü söyledi.
Oğlunun uzun süre fizik tedavi gördüğünü anlatan Bayraktar, "Bu hastalığıyla ilgilenirken konuşma sorununu başta anlayamadık. 3 yaşına geldiğinde doktora götürdük, otizm tanısı konuldu." dedi.
Bayraktar, evladının zihinsel gelişimini desteklemek amacıyla imkanları ölçüsünde gayret gösterdiklerini ifade etti.
Oğlunun gördüğü ve duyduğu şeyleri unutmadığını belirten Bayraktar, "Etrafta gördüğü plakaları, numaraları, duyduğu duaları, Kur'an-ı Kerim'i, okuduğumuz kitapları, dinlediği masalı her şeyi ezberliyor." dedi.
İl Müftülüğü bünyesinde 19 yıldır Kur'an-ı kerim öğreticiliği yaptığını dile getiren Bayraktar, "Zaman zaman oğlumu çalıştığım kursa götürüyorum. Orada zaman geçirmesi için eline kağıt ve keçeli kalemler veriyorum. 7 yaşındayken kursun duvarlarında gördüğü hatları kağıda çizmeye başladı. Sonra pandemi döneminde kendisine boyaması için eve hat kağıtları getirdim, çokta seviyordu. Zaten Kur'an-ı Kerim'e ilgi duyuyor, hatta yaz kursunda cüzleri birkaç defa baştan sona yazdı." diye konuştu.
- Yusuf, resim ve piyano kursuna gidiyor
Bayraktar, "Bir sabah benden önce uyandı ve kendi kendine yazmaya başladı. Orada fark ettim hat yeteneği olduğunu. Herhangi bir yerden ders almadı. Yusuf'un şu anda yaptığı şeyler kendisini geliştirmesiyle oldu." ifadesini kullandı.
Oğlunun hat sanatında ilerlemesini istediğini ancak ona uygun kurs bulamadığını dile getiren Bayraktar, şimdilik resim ve piyano kursuna devam ettiğini aktardı.
Otizmli çocukları olan ailelere durumu hızlı şekilde kabul edip bir an önce eğitimlere başlamalarını tavsiye eden Bayraktar, şöyle devam etti:
"İlk başlarda oğlumun çevredekilerle iletişimi zayıftı. Bazı ekstra eğitimler ve tedavilerle gitgide iyileşti. Şu an çok şükür iyi durumdayız. Yaşıtlarından biraz geride olsa bile etraftakilerle iletişim kurmaya çalışıyor. Çok gelişim gösterdi, inşallah çok daha iyi olacağız diye düşünüyorum."
Trabzon Otizm Derneği Başkanı Muradiye Dilek ise Yusuf'un hat ve resim alanında yeteneği olduğuna işaret ederek, "Amacımız, Yusuf gibi çocukları bir yere getirebilmek, önünü açabilmek. Böyle bir yeteneği değerlendirmemiz lazım, Yusuf çok iyi yerlere gelebilir. Yusuf'un elinden tutmamız, ona o imkanı vermemiz lazım." ifadesini kullandı.
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