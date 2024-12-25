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        Trabzonspor'da sezonun ilk bölümünde en golcü Banza oldu

        SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17 haftalık ilk bölümünde oynadığı 16 maçta 24 gol kaydederken en golcü oyuncusu 10 gol ile Simon Banza oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 11:10 Güncelleme: 25.12.2024 - 11:10
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        Trabzonspor'da sezonun ilk bölümünde en golcü Banza oldu
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        SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17 haftalık ilk bölümünde oynadığı 16 maçta 24 gol kaydederken en golcü oyuncusu 10 gol ile Simon Banza oldu.

        Ligin geride kalan 17 haftasında topladığı 19 puanla 13'üncü sırada yer alarak beklentilerin uzağında kalan bordo-mavili takımda, 10 oyuncu fileleri havalandırdı.

        Sezon başında Braga'dan 2 milyon avro bedelle bir yıllığına kiralanan Banza, 10 golle takımının en skorer oyuncusu oldu.

        - On oyuncu gol sevinci yaşadı

        Süper Lig'in ilk yarısında 24 gole imza atan Trabzonspor'da 10 futbolcu fileleri havalandırdı.

        Yaptığı 16 müsabakanın 13'ünde ağları sarsmayı başaran bordo-mavili takımda Banza, Cham, Visca, Ozan Tufan, Malheiro, Denswil, Okay Yokuşlu, Draguş, Umut Bozok ve Nwakaeme gol sevinci yaşayan oyuncular oldu.

        - Banza, gollerin yarısına yakınını kaydetti

        Trabzonspor'un en golcü oyuncusu Simon Banza, gollerin yüzde 41,6'sını kaydetti.

        Bordo-mavili futbolcu, 13 maçta forma giyerken rakip filelere 5'i penaltıdan olmak üzere 10 gol bıraktı. Edin Visca ve Cham 3'er gol, Ozan Tufan da 2 gol kaydetti. Malherio, Denswil, Okay Yokuşlu, Draguş, Umut Bozok ve Nwakaeme de birer gol atan oyuncular oldu.

        - İç sahada daha golcü

        Trabzonspor, gollerin büyük bölümünü sahasında kaydetti. Bordo-mavililer, kendi evinde 24 golün 17'sini kaydederken deplasmanda 7 gol attı.

        Karadeniz ekibi, kalesinde iç sahada 10 gol deplasmanda ise 12 gol gördü.

        - Yabancı oyuncular 20, yerli oyuncular 4 gol

        Trabzonspor'da sezonun ilk bölümünde yabancı oyuncular 20 gol, yerli oyuncular ise sadece 4 gol kaydetti.

        Yerli oyunculardan Ozan Tufan 2, Okay Yokuşlu 1, Umut Bozok da 1 gol atarken toplam 3 yerli oyuncu rakip fileleri havalandırmayı başardı.

        Yabancı oyuncuların ise 7'si toplam 20 gol attı.

        - Goller ikinci yarıda

        Trabzonspor, gollerin büyük bölümünü ikinci yarıda kaydetti.

        Bordo-mavililer, ilk yarıda 7 kez rakip fileleri havalandırırken ikinci yarıda 17 gol attı.

        Trabzonspor maçın ilk 15 dakikasında 2, 15-30 dakika aralığında 4, 30-45 dakika arasında 1 gol kaydeden Karadeniz ekibi, 45-60. dakikalar arasında 7, 60-75. dakikalar arasında 2, 75-90 dakikalar arasında da 8 gol attı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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