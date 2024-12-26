Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Hekimoğlu, Trabzon'da çiçeklerle karşılandı:

        Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, "Dünya boksunda Türkiye'nin adı her zaman var, bundan sonra daha çok olacak inşallah. Kazanan Türk boksu oldu." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 23:06 Güncelleme: 26.12.2024 - 23:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Hekimoğlu, Trabzon'da çiçeklerle karşılandı:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, "Dünya boksunda Türkiye'nin adı her zaman var, bundan sonra daha çok olacak inşallah. Kazanan Türk boksu oldu." dedi.

        Federasyonun 6. olağan ve 8. mali genel kurulunda başkanlığa seçilen Hekimoğlu, Trabzon Havalimanı'nda hemşehrileri tarafından çiçeklerle karşılandı.

        Hekimoğlu, kendisini karşılayanlara teşekkür ederek, "2019 yılında 27 oyla kaybetmiştim, şimdi 27 oy farkla kazandım. Tarih tekerrürden ibarettir." diye konuştu.

        Seçim sürecine ilişkin görüşlerini aktaran ve sonucun Türk boksuna hayırlı olmasını dileyen Hekimoğlu, sorunları aşmak için çok çalışacaklarını anlattı.

        Hekimoğlu, Türkiye'nin her yerinden destek aldıklarını dile getirerek, "Biz birçok şeyi başaracağız. Dünya boksunda Türkiye'nin adı her zaman var, bundan sonra daha çok olacak inşallah. Kazanan Türk boksu oldu." değerlendirmesinde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Muslera'dan sözleşme kararı!
        Muslera'dan sözleşme kararı!
        İsrail-Vatikan ilişkilerinin arka planı
        İsrail-Vatikan ilişkilerinin arka planı
        Putin: Barış görüşmelerine hazırız
        Putin: Barış görüşmelerine hazırız
        Mauro Icardi'ye İspanyol kancası!
        Mauro Icardi'ye İspanyol kancası!
        'Adam'ıyla ayrıldı
        'Adam'ıyla ayrıldı
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        İsrail'den Yemen'e saldırı
        İsrail'den Yemen'e saldırı
        Rıza Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
        Rıza Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
        Fransız uçaklarından Rus uçağına önleme
        Fransız uçaklarından Rus uçağına önleme
        Azerbaycan: Uçak Rus sistemi tarafından düşürüldü
        Azerbaycan: Uçak Rus sistemi tarafından düşürüldü
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        26 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        26 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Telegraph: Esma Esad'ın yaşama şansı yarı yarıya
        Telegraph: Esma Esad'ın yaşama şansı yarı yarıya
        Transferde öncelik Mikautadze!
        Transferde öncelik Mikautadze!
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Linç kültürü insanları nasıl yok ediyor?
        Linç kültürü insanları nasıl yok ediyor?

        Benzer Haberler

        Kars'ta market sahibinin öldürülmesiyle ilgili 5 sanığın yargılanmasına baş...
        Kars'ta market sahibinin öldürülmesiyle ilgili 5 sanığın yargılanmasına baş...
        Kars'ta takside 2 kardeşin silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili 5 sanığı...
        Kars'ta takside 2 kardeşin silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili 5 sanığı...
        Trabzon'daki Anadolu imam hatip liseleri öğrencileri arasında yarışma düzen...
        Trabzon'daki Anadolu imam hatip liseleri öğrencileri arasında yarışma düzen...
        Ortahisar'da 300 iş yeri denetlendi
        Ortahisar'da 300 iş yeri denetlendi
        Trabzon'un köftesiyle meşhur Akçaabat ilçesinde yöresel yemekler tanıtıldı
        Trabzon'un köftesiyle meşhur Akçaabat ilçesinde yöresel yemekler tanıtıldı
        Trabzonspor'un transferleri arasında en istikrarlısı Malheiro
        Trabzonspor'un transferleri arasında en istikrarlısı Malheiro