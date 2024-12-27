KTÜ'de "Çocuklarımız İçin 7'den 77'ye Örüyoruz" etkinliği yapıldı

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) toplumsal duyarlılık projeleri kapsamında "Çocuklarımız İçin 7'den 77'ye Örüyoruz" etkinliği düzenlendi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) yapılan açıklamaya göre, KTÜ Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ile KTÜ Lösemili Çocuklara Fayda Topluluğunca organize edilen etkinlikte gönüllü olarak bir araya gelenlerin, atkı ve bere gibi kışlık kıyafetler ördükleri belirtildi.