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        AK Parti Trabzon 8. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi

        AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Bugün bu salonda muhteşem topluluğu gördükten sonra 2028 yılına giderken Türkiye yeniden 'Haydi bismillah' demek için hazırdır diyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 19:52 Güncelleme: 05.01.2025 - 19:52
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        AK Parti Trabzon 8. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi
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        AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Bugün bu salonda muhteşem topluluğu gördükten sonra 2028 yılına giderken Türkiye yeniden 'Haydi bismillah' demek için hazırdır diyoruz." dedi.

        Elitaş, Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Trabzon 8. Olağan İl Kongresi'nde, Trabzon'da ortaya çıkan heyecan ve dava bilincinin hangi noktada olduğunun tüm Türkiye'ye aynı şekilde yayılacağını söyledi.

        Salondaki topluluğa işaret eden Elitaş, "Bugün bu salonda muhteşem topluluğu gördükten sonra 2028 yılına giderken Türkiye yeniden 'Haydi bismillah' demek için hazırdır diyoruz." ifadesini kullandı.

        Trabzon'dan seçimlerde AK Parti'ye verilen desteği anımsatan Elitaş, siyasetin vefa, sadakat ve dava işi olduğunun altını çizdi.

        Elitaş, 2023 yılında yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

        "14-28 Mayıs tarihinde bir, Cumhur İttifakı vardı. İki, karşı tarafta da farklı bir ittifak vardı. 'Altılı masa' dediler, masanın bir ayağı topal, bir ayağı farklı bir şekilde, biri uzun, biri kısa ama denge tutmayan bir masaydı. Önce 'Sultan sofrası' dediler, baktık ki kurtlar sofrasıymış. Millet, 14-28 Mayıs tarihindeki seçimlerden 1,5 sene sonrasını gördü, dedi ki 'Ukrayna, Rusya savaştılar. Öbür taraftan Orta Doğu karman çorman karışık. Suriye'de işler farklı gidiyor.' Türkiye coğrafyasının bulunduğu bölgede dengesizlikler ve huzursuzluklar ortaya çıkararak, Orta Doğu coğrafyasında lider bir ülke olmaması için ellerinden geleni yaptılar. Hatta okyanus ötesinden bir devletin devlet başkanı, 'Tayyip Erdoğan'ı iktidardan indireceğiz.' dedi ama bu milletin hassas terazisi hamdolsun 28 Mayıs tarihinde yüzde 52'den fazla oyla Cumhurbaşkanı'mızın, bu karmaşık dünyada ve ortamda 'Recep Tayyip Erdoğan'sız olmaz, Türkiye idare edilmez.' dedi ve liderimize, Cumhurbaşkanı'mıza 5 yıl süreyle tekrar görev verdiler. İnşallah bu süre içerisinde yaptığımız bir kongreyle birlikte aynı heyecanımızı, aynı şevkimizi içimizde taşıyarak bundan sonra yine 'Durmak yok, yola devam.' diyeceğiz."

        - "AK Parti'nin hikayesi, bir fedakarlık hikayesidir"

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti'nin hikayesinin, bir fedakarlık hikayesi olduğunu söyledi.

        Kongrelerin önemine işaret eden Kandemir, kongrelerde yeniden ayağa kalkışın ve ahit tazelemenin adımlarının atıldığını belirtti.

        Kandemir, "AK Parti birlik ve beraberliğin adresidir. Dava ahlakı olan arkadaşlarımla beraber evelallah biz daha nice hizmetler yapmaya devam edeceğiz. Bu salondaki muhabbetiniz ve birliğiniz, AK Parti'nin 2053'e, 2071'e ne kadar iddialı hazırlandığını gösteriyor." dedi.

        - "AK Parti teşkilatları Erdoğan'ın arkasındadır"

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti teşkilatlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında olduğunu söyledi.

        Şen, teşkilatların desteğinin önemine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Şunu söylememiz lazım, 'Sayın Cumhurbaşkanı'm, siz arkanıza dönüp bakmayın her zaman bilin ki dağ gibidir sizin teşkilatınız, kardeşler topluluğu olarak arkanızdadır ve siz ufka doğru yürüyün, ufkun ötesine yürüyün.' Zira ufkun ötesine yürüdükçe Recep Tayyip Erdoğan Karabağ özgürleşiyor, Tayyip Erdoğan ufkun ötesine yürüdüğünde Suriye özgürleşiyor, Tayyip Erdoğan ufkun ötesine yürüdüğünde Libya özgürleşiyor. Tayyip Erdoğan bundan sonraki yıllarda da ufka yürümeli, ufkun ötesine yürümeli ki çünkü daha Gazze var, Kudüs var, Kırım var, ulu Türkistan var. Bütün buraların özgürleşmesi lazım. Bunun için Tayyip Erdoğan'ın yürümesi lazım, ufkun ötesine yürümesi lazım ve dönüp arkasına bakmaması lazım ki 'Acaba teşkilatım orada mı?' diye."

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Dünya beşten büyüktür" dediğini anımsatan Şen, "Zalimlerin yüzüne haykırarak onların kurullarında diyor ki 'Siz zalimsiniz.' Yüzlerine bunu söyleyebilen tek kişi, tek lider Tayyip Erdoğan. Bunu söylerken tek başına mı söylüyor? Hayır. Sizinle söylüyor, bizimle söylüyor, teşkilatıyla söylüyor. Bu teşkilata güveniyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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