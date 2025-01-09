Trabzon'da pistten çıkan uçağın pilotlarının yargılandığı dava düştü

Mahkeme, sanık pilotlar hakkında her ne kadar birden fazla kişinin taksirle yaralanmasına sebep olmaktan kamu davası açılsa da şikayetten vazgeçilmesi nedeniyle davanın düşmesine karar verdi.

Müştekilerin, uçak durduktan sonra açılan kapıdan içeriye sızan hidrolik sıvısı ve söndürme köpüğü nedeniyle yaralandıklarını ileri süren Özköse, müvekkilinin beraatini talep etti.

Yavuz'un avukatı Hasan Özköse de tüm müştekilerin noter huzurunda alınan feragatnamelerin dosyaya sunulduğunu yineledi.

Trabzon 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Trabzon Havalimanı'nda 13 Ocak 2018'de yolcu uçağının pistten çıkarak denize metreler kala durabildiği kaza sebebiyle hakkında "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan dava açılan tutuksuz sanıklardan birinci pilot Ender Bayraktar ve ikinci pilot İrfan Yavuz'un avukatları katıldı.

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