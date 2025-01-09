Trabzonlu grafiker "Aile" temalı logo tasarım yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldu

Trabzon Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Mollaoğlu, bakanlığın düzenlediği logo tasarım yarışmasında Türkiye üçüncüsü olan Dilan Nezahat Çam'ı kutladı.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mollaoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca düzenlenen "Aile" temalı logo tasarım yarışmasına katılan Çam ile makamında bir araya geldi.