Trabzon'da okul sporlarında birinci olanlar ödüllendirildi

Trabzon'da okul sporlarında birinci dönem toplu ödül töreni düzenlendi.

Gençlik ve Spor il Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hayri Gür Spor Salonunda organize edilen törene Vali Aziz Yıldırım, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu da katıldı.

Törende, farklı branşlarda yarışıp dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyaları protokol üyelerince verildi.

Vali Aziz Yıldırım, gençlerin spor yoluyla hem akademik hem de kişisel başarı elde ettiklerini belirtti.

Trabzon'un spor potansiyeline dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Spor, dostluk, kardeşlik, disiplin ve azim gibi değerleri öğreten, sağlıklı bireyler yetiştiren çok önemli bir araçtır. Trabzon olarak spora verdiğimiz destek, bu organizasyonla bir kez daha taçlanıyor. 44 okulumuzdan 616 sporcunun farklı branşlarda sergilediği performans, geleceğe olan inancımızı pekiştiriyor. İl genelinde düzenlenen müsabakalarda 150 kupa ve 1100 madalyanın sahiplerini bulması, Trabzon'un spordaki güçlü konumunun bir göstergesidir."