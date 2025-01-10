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        Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı ile iki üniversite arasında iş birliği protokolü imzalandı

        Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı ile Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve Trabzon Üniversitesi arasında, "Denetimli Serbestlik Hizmetleri Alanında İş Birliği Protokolü" imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 19:07 Güncelleme: 10.01.2025 - 19:28
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        Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı ile iki üniversite arasında iş birliği protokolü imzalandı
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        Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı ile Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve Trabzon Üniversitesi arasında, "Denetimli Serbestlik Hizmetleri Alanında İş Birliği Protokolü" imzalandı.

        KTÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Rektörlük Toplantı Salonunda düzenlenen imza törenine, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Esra Bihter Can ve Uzman Öğretmen İmdat Yavaş katıldı.

        Denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlüler ve eski hükümlülere yönelik eğitim, rehabilitasyon ve bağımlılıkla mücadele programlarından sosyal ve kültürel etkinliklere kadar geniş bir yelpazede projelerin hayata geçirilmesi planlanan iş birliği protokolü, Çelik ve Çuvalcı arasında imzalandı.

        Trabzon Üniversitesi Rektörlük Senato Salonu'nda organize edilen törene ise Çelik, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atilla Çimer, Prof. Dr. Hasan Karal ve Prof. Dr. Hüseyin Serencam, Genel Sekreter Doç. Dr. Ufuk Töman ile Üversitenin Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü Öğretim Üyesi Fatma Dilek Şeker katıldı.

        Denetimli serbestlik uygulamaları çerçevesinde sosyal ve akademik katkı sağlanmasını destekleyen iş birliği protokolünü, Çelik ve Aşıkkutlu imzaladı.

        Açıklamada, Çelik'in şu ifadelerine yer verildi:

        "Hem hükümlülerin eğitimleri ve topluma kazandırılmaları hem de onlarla muhatap olan personelin psikolojik destek alması bizim için önemli. Cezaevindeki çalışma koşulları zor. Adalet sisteminin en zor kısmı cezaevidir, görünmeyen birçok zorluğu vardır. Normalde hiç görünmezler ama bir olay yaşandığında hemen gündeme gelirler. Yaptıkları görev görünmez ama ihmal söz konusu olursa her şey çok ciddi şekilde görülür. Adalet sisteminin bu aşamasına özellikle eğitim camiasının müdahalesine ihtiyacımız var."

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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