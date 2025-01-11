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        Doğu Karadeniz'deki yapı stokunun depreme hazır hale getirilmesi uyarısı

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, Doğu Karadeniz'de son günlerde meydana gelen küçük düzeyde ivme oluşturan depremlerin yapılarda hasar oluşturmadığını belirterek, "Bu anlamda rahat olmalıyız, rahat olmakla birlikte ileride oluşabilecek büyük depremler için de gerekli hazırlıkları yapmamız gerekiyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 11:33 Güncelleme: 11.01.2025 - 11:33
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        Doğu Karadeniz'deki yapı stokunun depreme hazır hale getirilmesi uyarısı
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        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, Doğu Karadeniz'de son günlerde meydana gelen küçük düzeyde ivme oluşturan depremlerin yapılarda hasar oluşturmadığını belirterek, "Bu anlamda rahat olmalıyız, rahat olmakla birlikte ileride oluşabilecek büyük depremler için de gerekli hazırlıkları yapmamız gerekiyor." dedi.

        Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Altunışık, AA muhabirine, bölgede son zamanlarda biri Rize, ikisi de Trabzon'da olmak üzere üç deprem kaydedildiğini söyledi.

        Yaşanan gelişmelerin Doğu Karadeniz Bölgesi'nin de artık deprem açısından aktif noktada olduğunu gösterdiğine işaret eden Altunışık, "Hatta sadece bölgemizde değil, Erzincan ve Erzurum taraflarında da depremler görüyoruz. Bu da bölgenin depremle birlikte konuşulması gereken bir nokta olduğunu bizlere söylüyor." diye konuştu.

        Prof. Dr. Altunışık, bölgede oluşan depremlerde elde edilen verilerin herhangi bir mühendislik yapısında hasar oluşturabilecek düzeyde olmadığını gösterdiğine dikkati çekerek, "Bu anlamda rahat olmalıyız. İnsanlarımızı çok fazla paniğe sevk etmemeliyiz fakat bu durum bize 'Bu bölge için hiçbir şey yapmayalım.' cümlesini beraberinde getirmiyor. Artık ilimiz için bundan sonra olabilecek depremlerde biraz daha tedbirlerimizi artırmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

        Altunışık, depremlerden sonra meydana gelebilecek ikincil afetlere ilişkin de "Bölgemiz, depremlerin yanında depremlerden sonra meydana gelebilecek bazı ikincil afetlere de gebe bir bölge. Depremlerden sonra meydana gelebilecek heyelanlar, kaya düşmeleri, depremlerden sonra oluşan önemli ikinci afetler olarak karşımıza çıkıyor." ifadesini kullandı.

        - "Maalesef yapı stokumuz çok eski"

        Özellikle dolgu alanlarındaki yapılaşmanın deprem ivmelerinin büyümesini ve sıvılaşma riskini ortaya çıkarabildiğinin altını çizen Altunışık, şöyle devam etti:

        "Maalesef nemli bölgedeyiz. Sahil kesiminde bodrum katı olan bütün binalardaki taşıyıcı sistemleri açtığınız zaman, çok önemli düzeyde korozyon meydana geldiğini görüyoruz. Maalesef yapı stokumuz çok eski. Bu nedenle yapı stokumuzu depreme hazır hale getirmek için el birliğiyle hem belediyemiz hem valiliğimiz hem üniversitemiz hem inşaat mühendisleri odasıyla beraber önemli çalışmalar gerçekleştirmeliyiz."

        Altunışık, bölgenin önemli yapılarını merkezden izlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Yusufeli Barajı, Derinler Barajı, Rize-Artvin Havalimanı, Trabzon'daki yüksek katlı yapılar, camimiz, bunların arasında yer alıyor. Şunu çok net söyleyebilirim ki meydana gelen bu depremlerde oluşan ivmeler oldukça küçük düzeyde, bu yapılarda hasar oluşturabilecek düzeyde değil. Bu anlamda rahat olmalıyız, rahat olmakla birlikte ileride oluşabilecek büyük depremler için de gerekli hazırlıkları yapmamız gerekiyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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