Trabzonsporlu futbolcu Arif Boşluk'un bacağında kas yaralanması tespit edildi

Bordo-mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, "Futbol A takımımızın antrenmanı sonrasında ağrı hisseden oyuncumuz Arif Boşluk'un yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuz tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.

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