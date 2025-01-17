Trabzon'daki Atatürk Köşkü 2024'te 300 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'da üç kez konakladığı ve adının verildiği köşk, geçen yıl 300 bin 548 kişi tarafından ziyaret edildi.

Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde ve özel müze statüsündeki Atatürk Köşkü, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun Eylül 2022'de onayladığı proje doğrultusunda mimari ve sanatsal özellikler açısından yürütülen çalışmalarla restore edildi.

29 Ekim 2023'te Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuyla kapılarını ziyaretçilerine açan köşk, yenilenen yüzüyle kentte ziyaret edilen tarihi mekanların başında geliyor.

Şehir merkezine yakınlığı ile ön plana çıkan Atatürk Köşkü, 2024'te 238 bin 702'si yerli, 61 bin 846'sı yabancı olmak üzere 300 bin 548 ziyaretçi ağırladı.

Haftanın 7 günü 09.00-19.00 saatleri arasında açık olan köşkte, Büyükşehir Belediyesi bando ve mehter ekibince yaz aylarında Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirildiği dinletiler gerçekleştiriliyor.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kente ilk geldiği, 15 Eylül 1924'te konakladığı çam ormanları içerisinde yer alan köşkte, 19. ve 20. yüzyıla ait mobilyalar, porselenler, halılar ve Atatürk'e ait tablolardan oluşan çeşitli etnografik eserler sergileniyor.

Köşkte yer alan "Vasiyet Odası" isimli bölümde de Atatürk'ün mal varlığını armağan etmesiyle ilgili olarak, "Hayatımın hatırlayabildiğim en mutlu dakikalarını yaşıyorum. Yıllar önce düşündüğüm bu işi Trabzon'da tamamlamak mukaddermiş." sözünün yer aldığı bir tabela bulunuyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, AA muhabirine, Atatürk Köşkü'nün kente gelen yerli ve yabancı turistlerin il merkezinde en çok ziyaret ettikleri mekanların başında geldiğini söyledi.

Köşkün ziyaretçi potansiyelinin her geçen gün arttığını dile getiren Erdoğan, "Atatürk Köşkü, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'u üç defa ziyaret ettiği ve bu köşkte de konakladığı, vasiyetnamesini burada yazdığı bizim için değerli bir köşkümüzdür. Trabzon Büyükşehir Belediyemizin restorasyon çalışmalarını tamamlamasıyla tekrar ziyaretçilerimizin hizmetine açıldı." dedi.