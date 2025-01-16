Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam ediyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 20 Ocak Pazartesi günü sahasında Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 20 Ocak Pazartesi günü sahasında Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman, sprint çalışmasıyla sona erdi.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
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