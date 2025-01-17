Of'ta öğrenciler karnelerini aldı

Törende, Of Kaymakamı Demirer, Of Belediye Başkanı Yardımcısı Şevki Saral, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu ile protokol üyeleri öğrencilere karne ve hediyelerini sundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ise güzel bir eğitim dönemi geçirdiklerini dile getirerek öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti.

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