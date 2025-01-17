Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Of'ta öğrenciler karnelerini aldı

        Trabzon'un Of ilçesinde yarıyıl tatili dolayısıyla karne töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 12:21 Güncelleme: 17.01.2025 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Of'ta öğrenciler karnelerini aldı
        ABONE OL

        Trabzon'un Of ilçesinde yarıyıl tatili dolayısıyla karne töreni düzenlendi.

        Eskipazar İlkokulunda düzenlenen törende konuşan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, öğrencileri tebrik ederek tatilde kitap okuyup dinlenmeleri tavsiyesinde bulundu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ise güzel bir eğitim dönemi geçirdiklerini dile getirerek öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti.

        Törende, Of Kaymakamı Demirer, Of Belediye Başkanı Yardımcısı Şevki Saral, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu ile protokol üyeleri öğrencilere karne ve hediyelerini sundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ailesinden 5 kişiyi katletmişti! Cinayetin nedenini açıkladı!
        Ailesinden 5 kişiyi katletmişti! Cinayetin nedenini açıkladı!
        Esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli kredi
        Esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli kredi
        Ankara zirvede, İstanbul eridi
        Ankara zirvede, İstanbul eridi
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        DEM Parti heyetinden açıklama
        DEM Parti heyetinden açıklama
        Beşiktaş, Solskjaer'i KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Solskjaer'i KAP'a bildirdi!
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Sahte içkide can kaybı 37'ye yükseldi
        Sahte içkide can kaybı 37'ye yükseldi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Aldattığı iddiasıyla tartıştığı eşini bıçakla testisinden yaraladı
        Aldattığı iddiasıyla tartıştığı eşini bıçakla testisinden yaraladı
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Bir meyveyi popüler hale getirmek kaça patlar?
        Bir meyveyi popüler hale getirmek kaça patlar?
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        83 yaşındaki kadını bıçaklayıp öldürdü!
        83 yaşındaki kadını bıçaklayıp öldürdü!
        Alevlerin üstünden geçtiler!
        Alevlerin üstünden geçtiler!
        Rıza Akpolat tutuklu yargılanacak
        Rıza Akpolat tutuklu yargılanacak
        Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı
        Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Biden TikTok yasağını uygulamayacak mı?
        Biden TikTok yasağını uygulamayacak mı?

        Benzer Haberler

        Trabzon'daki Atatürk Köşkü 2024'te 300 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı
        Trabzon'daki Atatürk Köşkü 2024'te 300 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı
        Kalp hastası Cihan karnesini hastane sınıfında aldı
        Kalp hastası Cihan karnesini hastane sınıfında aldı
        Kalaycılığın son ustaları, teknolojiye direniyor
        Kalaycılığın son ustaları, teknolojiye direniyor
        Trabzon'da "Savaş Müzesi" oyununun prömiyeri yapıldı
        Trabzon'da "Savaş Müzesi" oyununun prömiyeri yapıldı
        Trabzonspor, Sivasspor maçının biletlerini kadın taraftarlar için 20 lira o...
        Trabzonspor, Sivasspor maçının biletlerini kadın taraftarlar için 20 lira o...
        Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü