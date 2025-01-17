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        Trabzon'da tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı

        Trabzon'da tırın otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 21:13 Güncelleme: 17.01.2025 - 21:55
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        Trabzon'da tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Trabzon'da tırın otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Akçaabat ilçesinin Söğütlü mevkisinde A.Ş'nin kullandığı 55 APB 501 plakalı tır, Alaattin K. yönetimindeki 34 UNF 37 plakalı otomobile çarptı.

        Tırın bir süre sürüklediği otomobil, refüje çarparak durabildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Öte yandan kaza anı bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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