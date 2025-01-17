Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Trabzon'da vatandaşlarla bir araya geldi:

        Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının Müslümanların lehine olduğunu belirterek "Bunun devam etmesini istiyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 22:57 Güncelleme: 17.01.2025 - 23:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Trabzon'da vatandaşlarla bir araya geldi:
        ABONE OL

        Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının Müslümanların lehine olduğunu belirterek "Bunun devam etmesini istiyoruz." dedi.

        Sabri, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Filistin'le alakalı yapılan girişimlerin ve komploların tek hedefinin Mescid-i Aksa olduğunu söyledi.

        Dünyadaki 2 milyardan fazla Müslüman'ın Mescid-i Aksa sebebiyle Filistin'le bağlantısı olduğunu anlatan Sabri, şöyle devam etti:

        "Bundan dolayı Filistin'le alakalı tüm girişimler ve komploların tek sebebi 2 milyar Müslüman'ın Filistin'le, Mescid-i Aksa ile ilişkisini kesmek için yapılmaktadır. Filistin, Allah'ın kararıyla ruhi ve imani olarak isra ve miraç mucizesiyle beraber fethedilmiştir. Allah Mekke, Medine ve Mescid-i Aksa'yı birbirine bağlamıştır. Aynı zamanda Allah, Kudüs'ü de semaya bağlamıştır. İsra ve miraç mucizesi bize göstermektedir ki Kudüs yer ve sema arasında bir kapı olarak kabul edilmektedir. Semadan da yeryüzüne açılan bir kapıdır Kudüs. Bu da bütün peygamberlerin isra gecesinde gökyüzünden yeryüzüne inmesi sebebiyle oluşmuştur."

        Sabri, işgalci İsrail yönetiminin, kendilerini rahatsız ettiği iddiasıyla gerek Mescid-i Aksa'da gerekse diğer mescitlerde ezan okunmasını yasaklama girişiminde bulunduğunu belirterek "Biz de diyoruz ki 'Bilal'in okumuş olduğu ezan Kudüs semalarında Allah-u ekber nidalarıyla okunmaya devam edecektir.' Yahudiler Kudüs mescitlerinde ezan okumayı yasaklatırsa eğer, Müslümanlar evlerinin çatılarından ezan okumaya devam edeceklerdir. Ezandan rahatsız olanlara diyoruz ki 'Eğer rahatsız oluyorsanız gidebilirsiniz.' Biz bu mübarek beldede nöbetçiler olarak kalmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Trabzon'un, Kudüs'e ziyaret düzenlenen illerin başında geldiğini dile getiren Sabri, "Türkiye'den Mescid-i Aksa'ya ziyarete gelenleri görünce çok mutlu oluyoruz. Zira Türkiye'den gelen kardeşlerimizin bizim yanımızda olduğunu çok iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Sabri, Gazze'deki ateşkesin devam etmesini istediklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

        "Yeni ortaya çıkan ateşkes Müslümanların lehinedir. Bunun devam etmesini istiyoruz. Özellikle Gazze halkı, Aksa halkı ve Müslümanlar için hayırlı olduğunu vurguluyoruz. Sizlerle devamlı bir arada olamasak bile ruhlarımız beraberdir. Zira ruhlarımız Allah'ın bir arada topladığı ordular gibidir."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
        Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
        G.Saray'a Hatay çelmesi!
        G.Saray'a Hatay çelmesi!
        "2025'in en büyük sürprizi oldu"
        "2025'in en büyük sürprizi oldu"
        Ukraynalı askerleri Kuzey Kore askerlerini yorumladı
        Ukraynalı askerleri Kuzey Kore askerlerini yorumladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Savaş ilanını kabul ediyoruz"
        "Savaş ilanını kabul ediyoruz"
        Netanyahu'dan Biden'a yanıt
        Netanyahu'dan Biden'a yanıt
        Hapis cezası verildi
        Hapis cezası verildi
        Sahte alkol operasyonu
        Sahte alkol operasyonu
        En pahalı konutlar bu illerde
        En pahalı konutlar bu illerde
        17 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        17 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        10 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Eşi de tutuklandı!
        10 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Eşi de tutuklandı!
        Devlet Tiyatroları'ndan çocuklara 25 oyun
        Devlet Tiyatroları'ndan çocuklara 25 oyun
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Açıklamaları geçmişe götürdü
        Açıklamaları geçmişe götürdü
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar

        Benzer Haberler

        Trabzon'da tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı
        Trabzon'da tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı
        Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Trabzonsporlu kadın taraftarlar, 20 liralık maç bileti satışından memnun
        Trabzonsporlu kadın taraftarlar, 20 liralık maç bileti satışından memnun
        Trabzonspor'dan Onuralp Çevikkan'ın sakatlığı ile ilgili açıklama
        Trabzonspor'dan Onuralp Çevikkan'ın sakatlığı ile ilgili açıklama
        Trabzonspor kalecisi Onuralp Çevikkan'ın parmağında kırık tespit edildi
        Trabzonspor kalecisi Onuralp Çevikkan'ın parmağında kırık tespit edildi
        Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Trabzon'da cuma namazını kıldı...
        Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Trabzon'da cuma namazını kıldı...