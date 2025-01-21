Trabzonspor içerde "güçlü"

SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Net Global Sivasspor'u 4-0 yenen Trabzonspor, sahasındaki başarılı performansını devam ettirdi.

Ligin 20 haftalık bölümünde kendi evinde 10 karşılaşmaya çıkan bordo-mavili takım, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 21 puan toplarken 2,1 puan ortalaması tutturdu.

Ligde 25 puanla 9. sırada bulunan Trabzonspor, iç saha puan tablosunda üçüncü basamakta yer aldı.

Bordo-mavililer iç sahada 28 puan toplayan Göztepe ve 26 puan elde eden Galatasaray'ın ardından 21 puanla üçüncü durumda bulunuyor.

Karadeniz ekibi, dış sahadaki 9 maçta 5 mağlubiyet ve 4 beraberlik performansıyla sadece son sıradaki 2 puanlı Atakaş Hatayspor'u geride bıraktı.

- Son 3 resmi maçta 14 gol

Trabzonspor, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda art arda sahasında oynadığı son 3 karşılaşmayı da farklı sonuçla kazandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenen bordo-mavililer, ligde Onvo Antalyaspor'u 5-0, Net Global Sivasspor'u da 4-0 mağlup etti.

Son 3 resmi maçta 12 gol atan Karadeniz ekibi, kalesinde gol görmedi.

Trabzonspor, ligde Onvo Antalyaspor ve Net Global Sivasspor galibiyetleriyle bu sezon ilk kez art arda 2 maçı kazanarak 238 günlük özlemine son verdi.

- Son 5 sezon içindeki en farklı galibiyetleri aldı

Trabzonspor, bu sezon sahasında ligin 13. haftasında Adana Demirspor ve 19. haftasında Onvo Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek son 5 sezon içindeki en farklı galibiyetlerine imza attı.

En son 2019-20 sezonunun 18. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 6-0 yenen Karadeniz ekibi, daha sonraki süreçte en farklı galibiyetleri bu sezon elde etti.

Karadeniz ekibi, şampiyon olduğu 2021-22 sezonundan daha farklı galibiyetleri bu sezon gerçekleştirmeyi başardı.

- Trabzon'da daha golcü

Trabzonspor, bu sezon ligin 20. haftası sonunda 34 golün 26'sını iç sahada kaydetti.

Karadeniz ekibi, iç sahada 10 maçta 2,6 gol ortalaması ile maçlarını oynarken deplasmanda 9 müsabakada 8 gol atarak 0,88 gol ortalamasında kaldı.