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        Trabzonspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 19:16 Güncelleme: 28.01.2025 - 19:20
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        Trabzonspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

        Bordo-mavililer, yarın yapacakları antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

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